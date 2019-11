Nije sve tako crno: Iz Madrida se vraćamo s 900.000 eura...

Da se ne lažemo, od početka je cijela ovostudena hrvatska Davis Cup avantura bila osuđena na rezultatsku propast. Zakovitlala se otkazivanjem Marina Čilića, nastavila cirkusom oko izbornika, a završila odustajanjem Borne Ćorića.

Hrvatska je kao branitelj naslova Davis Cupa Madrid napustila već u skupini pokraj Španjolske i Rusije. Bez ijedne pobjede. Ne čak ni umotana u celofan dostojnog otpora jer jedan osvojeni set u šest mečeva, a bio je to onaj Ćorićev protiv Karena Hačanova, valjda je morao biti odraz svega što se dogodilo uoči polaska.

Jesmo li mogli više? Jesmo, ako već to nije mogao Ćorić kojega je temperatura prikovala za krevet i oduzela mu dragocjene džule energije čiji se nedostatak osjetio u trećem setu protiv Hačanova pa nije bio u stanju pojaviti se pred Nadalom, onda su to definitivno trebali parovi. Ni Nikola Mektić ni Mate Pavić u paru s Ivanom Dodigom nisu mogli do seta. A donedavno, do lanjskog polufinala s SAD-om, dobili smo devet uzastopnih mečeva u paru. U kojem, primjerice, Pavić još čeka na prvu pobjedu pokraj pet poraza.

Ali, bilo je i svijetlih stvari. I veliki se Nadal pitao tko je splitski debitant Borna Gojo koji mu je uzeo sedam gemova. Ili, evo, igrači će kući bogatiji za 600.000 eura, a Savez za 300.000...