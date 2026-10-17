Nije sve tako sivo! Ajaxov fan je nahvalio atmosferu i Poljud: Tu trebaju biti susreti Lige prvaka

Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu Konferencijske lige, a gostovanje u Splitu obilježili su i incidenti izvan stadiona. Ajax Life, udruga navijača nizozemskog kluba, objavila je reportažu Florisa Roosa o iskustvima iz Hrvatske. Roos tvrdi da su upozorenja o sigurnosnim problemima bila opravdana.

- Napustili smo Split. Naše igrače progonili su devedeset minuta na neprijateljski raspoloženom stadionu Poljud, dok su naši navijači progonjeni po gradu. Bilo je to posebno gostovanje. Već smo ranije dobili ozbiljna upozorenja da bi putovanje u Split moglo biti teško u smislu sigurnosti. Ta su upozorenja bila opravdana, jer priče o fizičkim napadima i zastrašivanju navijača Ajaxa sigurno nisu bile pretjerane.

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Dio navijača odlučio je ostati u smještaju, dok je organizirano okupljanje uoči utakmice prošlo uz glazbu, hranu i piće. Policija je osiguravala prijevoz gostujućih navijača do Poljuda. Roos je pohvalio njezin pristup, ali je upozorio na gužvu pri ulasku na stadion.

- Hrvatski policajci izgledaju impozantno. Znate da se s njima apsolutno ne smijete petljati. Ali prije svega, zračili su puno smirenosti. Nije bilo nijednog oblika zastrašivanja. U drugim zemljama to je ponekad drugačije. Imao sam osjećaj da su stvarno tu za nas. Na dan utakmice nisam se ni trenutka osjećao nesigurno.

Atmosfera na Poljudu tijekom utakmice 1. kola Koferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Roos je pohvalio atmosferu na stadionu, ali oštro kritizirao nastup Ajaxa.

- Stadion Poljud je impresivna stara građevina. To je upravo ono što volim. Navijači Hajduka počeli su utakmicu prekrasnom koreografijom. Atmosfera na stadionu bila je uzavrela. Igramo u Konferencijskoj ligi, ali atmosfera je više podsjećala na onu u Ligi prvaka. Razina igre na terenu bila je sve samo ne ona u Ligi prvaka. Ajax je bio progonjen devedeset minuta. Momčad Míchela Sáncheza pružila je neviđeno slabu predstavu protiv Hrvata, koji su pokazali pravi mentalitet i volju za pobjedom. Apsolutno nitko osim Aarona Bouwmana nije dosegao dobru razinu. To je razlog za zabrinutost.

Atmosfera na Poljudu tijekom utakmice 1. kola Koferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U drugom poluvremenu susret je nakratko prekinut zbog pirotehnike i dima na tribinama.

- Baklje, dimne bombe i zaista zaglušujuće detonacije uzrokovali su da stadion Poljud bude obavijen gustom maglom. Utakmica je privremeno prekinuta, a ja sam za to vrijeme jedva vratio sluh. Ajax je izgubio i nije imao pravo na išta više.

Nakon utakmice više od 1600 gostujućih navijača čekalo je oko sat i pol na povratak autobusima.

- Više od 1600 Ajaxovih navijača zadržano je na stadionu još sat i pol nakon utakmice. Pet autobusa vozilo je u oba smjera kako bi odvezli navijače natrag do mjesta sastanka. Svaki autobus mogao je primiti oko osamdeset do stotinu ljudi, tako da je ovo bio pravi test strpljenja. Još jednom su navijači ostali mirni i nadam se da su se svi sigurno vratili kući.