Nije zaleđe?! VAR suci odlukom zaprepastili i fanove Liverpoola. A onda ih šokirao eurogol u 97.!

U nedjeljnoj utakmici Premier lige između Fulhama i Liverpoola (2-2), koja je kasnila 15 minuta zbog hitne medicinske intervencije na tribinama, tehnologija je ponovno zasjenila nogomet. Izjednačujući gol Floriana Wirtza za Liverpool izazvao je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je priznat poslije duge provjere VAR-a. Nijemac je, naime, kontroverzno zabio u 57. minuti. Slično kao i gol Harryja Wilsona u prvom poluvremenu, i ovaj je prvotno poništen zbog zaleđa. Ali nakon pregleda VAR-a od čak četiri minute, gol je priznat. To mu je bio drugi gol za Liverpool.

Na društvenim mrežama zaredali komentari bijesnih navijača, uglavnom Fulhama, ali i neutralnih promatrača, koji su odluku smatrali skandaloznom. Komentari uz priloženu sliku s iscrtanim linijama koje sugeriraju zaleđe, ili optužbe da su se "crtale lažne linije kako bi se pomoglo Wirtzu" dominiraju. Mnogi su se pitali kako je ovo regularno, dok su drugi pribjegli sarkazmu, hvaleći "nevjerojatnu vještinu" Wirtza da bude u tako tijesnoj poziciji.

Spornu situaciju pogledajte OVDJE.

Rasprava o milimetrima i "kreativnom" crtanju

Na službenoj grafici iz VAR sobe vidi se napadač Liverpoola u gotovo savršenoj liniji s posljednjim obrambenim igračem Fulhama. No to nije zaustavilo "internetske suce". Korisnici su analizirali svaki detalj, od linija pokošene trave do položaja Wirtzova stopala, tvrdeći da je "jasno u zaleđu". Čak su se i neki navijači Liverpoola složili, priznavši da su mislili kako je gol neregularan, što dodatno svjedoči o kontroverzi koja je okružila odluku.

Ovaj događaj samo je posljednji u nizu kontroverzi vezanih uz VAR tehnologiju u engleskom nogometu, koja iz tjedna u tjedan izaziva žustre polemike. U sjeni VAR drame ostao je dobar učinak Floriana Wirtza, njemačkog talenta koji se pokazuje kao važno pojačanje za Liverpool, s tri sudjelovanja u golovima u posljednje tri utakmice. No, umjesto o njegovoj formi, nogometni svijet je još jednom pričao o tehnologiji i njenoj primjeni.

Neviđena završnica utakmice

Do zadnjih minuta sudačke nadoknade na semaforu je stajalo 1-1, a onda su navijači jednih i drugih pali u trans. Prvo je Cody Gakpo u 64. minuti izbjegao zaleđe na drugoj stativi i pogodio, kako su mnogi mislili, za pobjedu Liverpoola, ali Fulham je imao vremena za još jedan napad.

Harrison Reed spektakularno je odapeo s 30 metara i pogodio gornji lijevi kut Alissonova gola, istaknuvši kandidaturu za gol sezone u Premiershipu. Fulham je izvukao bod koji mu neće previše značiti jer se nalazi na sredini ljestvice, a Liverpool ni u drugoj utakmici u 2026. nije mogao do pobjede nakon 0-0 protiv Leedsa kod kuće. I opet će Arne Slot biti pod paljbom navijača.

Fantastičan gol Fulhama u 97. minuti pogledajte OVDJE.