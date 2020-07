Nijemci napali Neuera: Pjeva pjesmu koja veliča fašizam; Neuer: Nisam znao što pjevam

Što je toliko eksplozivno u pjesmi koju Neuer pjeva? Pa to što je izvodi u Hrvatskoj poznati, ali u mnogim državama zabranjeni i zloglasni pjevač Thompson, piše Bild...

<p>Posjetio je Brela, Dubrovnik, u Omišu je počastio goste u konobi, a otkrilo se i kako je zaigrao vaterpolo s olimpijskim pobjednikom <strong>Nikšom Dobudom</strong>.</p><p>Zapjevao je s lokalnim ljudima poznatu Thompsonovu pjesmu 'Lijepa li si', a nedugo zatim na repertoaru je bila i poznata klapska pjesma 'Nek ti kušin bude stina'.</p><p><strong>POGLEDAJTE KAKO JE NEUER ZAPJEVAO 'LIJEPA LI SI':</strong></p><p>Njemački golman <strong>Manuel Neuer </strong>baš uživa na Jadranu. Igrao je vaterpolo, vozio se biciklom i počastio pićem domaće ljude. Sa svakim pojedincem je malo i porazgovarao te se fotografirao, a njegova pristupačnost oduševila je Hrvate. Dok Manuel uživa u Lijepoj našoj, njemački mediji udarili su po njemu.</p><p>Razlog? E pa Marko Perković Thompson i nije baš omiljena osoba u Europi, a njemački mediji napali su Neuera jer je upravo pjevao Thompsonovu pjesmu. </p><p>Je li Neuer znao što pjeva? Zvijezda Bayerna pjeva pjesmu ekstremno desnog benda sklonog skandalima - započeo je najpoznatiji njemački list Bild pa nastavio:</p><p>- Pjevanjem na hrvatskom jeziku u tamošnjem beach baru Neuer je izazvao uzbuđenje na Balkanu i na društvenim mrežama. Hrvati ga slave, ali ga Srbi i Bošnjaci žestoko napadaju. Što je toliko eksplozivno u pjesmi koju Neuer pjeva? Pa to što je izvodi u Hrvatskoj poznati, ali u mnogim državama zabranjeni i zloglasni pjevač Thompson. On je pjevajući pjesmu "Jasenovac i Gradiška Stara" slavio zločine ustaša, hrvatskih fašista i nacističkih saveznika u Drugom svjetskom ratu. Na navedenim mjestima bili su koncentracijski logori u kojima su zatočeni, mučeni i ubijani deseci tisuća civila, Srba, Roma i Hrvata. Neuer pak pjeva njegovu pjesmu "Lijepa li si" u kojoj Hrvati svojataju dio Bosne i Hercegovine koji su u krvavom ratu s Bošnjacima sredinom 90-ih pokušali pripojiti Hrvatskoj - napisao je najpoznatiji njemački list Bild.</p><p>Ništa blaži nisu bili ni na njemačkom Goalu. Naslov njihovog članka bio je da je Neuer izazvao buru pjesmom skandaloznog hrvatskog benda s fašističkim tendencijama.</p><p>- To je domoljubna pjesma u kojoj se slave razne hrvatske regije. Problem je što se u njoj kao dio Hrvatske navodi 'Herceg-Bosna', kako su Hrvati nazvali dio Bosne i Hercegovine od kojeg su tijekom rata 90-ih napravili autonomnu oblast koju su željeli pripojiti Hrvatskoj. Hrvati su do Herceg-Bosne došli tako da su etnički očistili njen teritorij od Bošnjaka i Srba, pri tome masakrirajući civile tih nacionalnosti i masovno pljačkajući njihovu imovinu.</p><p>Dodali su da pjesma veliča 'hrvatski fašizam', a da je autor pjesme to dokazao pjevanjem pjesme 'Jasenovac i Gradiška stara koja glorificira ubijanje Srba, Židova, i Roma', piše Goal.</p><p>Nedugo nakon tih tekstova, Bildu se javio i sam Neuer.</p><p>- Ne govorim hrvatski jezik, tako da nisam ni znao što pjevam ni od kojeg pjevača - napisao je on. </p>