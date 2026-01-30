Nijemci slave jednog čovjeka: 'Hrvati imaju nevjerojatno srce'

Njemačka rukometna reprezentacija plasirala se u prvo finale nakon 2016., kad ju je vodio današnji naš izbornik Dagur Sigurdsson, svladavši Hrvatsku 31-28 u napetom polufinalu Europskog prvenstva u Danskoj. Njemački mediji slave svoje "heroje", ističući taktičku zrelost i mentalnu snagu momčadi. Ipak, kroz slavljeničke naslove provlači se i golema doza poštovanja prema hrvatskoj reprezentaciji, čiju su borbenost i "inat" prepoznali kao glavnu prijetnju do samoga kraja utakmice.

Islanđani na klupama i Sigurdssonov "bijesni ispad"

Uvertira u utakmicu za njemačke medije bila je jednako zanimljiva kao i sama igra. U fokusu je bio "islandski dvoboj" na klupama, s Alfredom Gislasonom na čelu Njemačke i Dagurom Sigurdssonom kao izbornikom Hrvatske. Upravo je Sigurdsson, koji je Njemačku odveo do europskog zlata 2016., bio glavna tema dana prije polufinala. Njegov žestoki istup na konferenciji za medije, gdje je organizaciju turnira nazvao "sramotom" i "cirkusom" zbog napornih putovanja, mediji poput Bilda i Kickera protumačili su kao smišljeni pokušaj da skine pritisak sa svoje momčadi i dodatno je motivira.

Gislason je uoči dvoboja u Herningu najavio upravo ono što se i dogodilo na terenu.

​- Utakmica će biti prava bitka, i u napadu i u obrani - rekao je njemački izbornik, svjestan da ga čeka okršaj s momčadi koju vodi njegov sunarodnjak i lukavi strateg.

Andreas Wolff - zid koji je zaustavio Hrvatsku

Ako se njemački mediji slažu oko jedne stvari, onda je to da je Andreas Wolff bio apsolutni junak pobjede. S 14 obrana izludio je hrvatske igrače i, kako piše Sky Sport, "bacio ih u očaj, pogotovo u drugom poluvremenu". Gotovo svi izvještaji ističu ga kao "zid" i ključnu figuru koja je zaključala svoja vrata u trenucima kada se Hrvatska opasno približavala.

Kicker ga je proglasio igračem utakmice, naglašavajući njegovu "mentalnu snagu" i sposobnost da se digne nakon nešto slabijeg ulaska u utakmicu. Njegova obrana sedmerca Mariju Šoštariću u prvom dijelu dala mu je dodatnu sigurnost, a u nastavku je bio jednostavno nesavladiv.

Uz Wolffa, mediji ističu i sjajnu timsku igru, gdje se nitko nije posebno isticao brojem golova, već je teret ravnomjerno raspoređen. Lukas Zerbe bio je najefikasniji sa šest golova, no čak petorica igrača zabila su po četiri, što svjedoči o širini Gislasonove momčadi.

Herning: Navijači očekuju početak utakmice Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Furiozni početak drugog dijela i "blitzkrieg" koji je slomio Hrvate

Kao ključni trenutak utakmice svi analitičari izdvajaju početak drugog poluvremena. Njemačka je u taj dio igre ušla s prednošću 17-15, a onda je uslijedio "blitzkrieg". U prvih osam minuta nastavka, Gislasonova momčad napravila je seriju 7-1 i pobjegla na nedostižnih sedam golova prednosti (24-17). Die Welt piše kako je njemačka obrana u tim trenucima djelovala "kao stroj" koji je iskoristio svaku, pa i najmanju pogrešku hrvatskog napada.

Zanimljivo je da su mediji otkrili kako je Njemačka igrala pod velikim pritiskom zbog viroze u svlačionici. Ključni obrambeni igrač Tom Kiesler propustio je utakmicu zbog teške želučane infekcije, no to se na igri momčadi, pogotovo u obrani, nimalo nije osjetilo. Upravo suprotno, u tim trenucima Njemačka je pokazala najveću snagu.

Poštovanje za "hrvatski inat" i slomljeni niz

Unatoč uvjerljivom vodstvu, njemački novinari pišu kako su do zadnje minute strahovali od preokreta. Gotovo svi koriste termin "nevjerojatan karakter" ili "hrvatski inat" kako bi opisali povratak Hrvatske sa sedam na samo dva gola zaostatka minutu prije kraja. Ugledni Kicker naglašava "veliko borbeno srce" Hrvatske, koja se odbila predati.

Posebno se ističe činjenica da je Njemačka ovom pobjedom srušila neugodnu tradiciju. Bio je ovo, naime, prvi trijumf protiv Hrvatske na velikim natjecanjima nakon niza od četiri uzastopna poraza. Hrvatska je za njih bila "Angstgegner", odnosno protivnik kojeg se pribojavaju. Zato je ovo slavlje, pišu Nijemci, još slađe jer su "pobijedili strah" i pokazali da su spremni za zlato.