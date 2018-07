Nijemci su u pravu, moćni smo! Dokaz su Sandra, rukometaši...

U odnosu na broj stanovnika Hrvatska je najbolja sportska zemlja na svijetu. Imaju tek nešto više stanovnika od Berlina i svejedno su svjetski sportski velikan, napisao je nedavno Bild u svojoj opsežnoj analizi i potkrijepio to brojkama koje puno otkrivaju.

Spomenuli su Nijemci rukometaše, tenisače, vaterpoliste, Janicu Kostelić... Sve to napisali su prije no što se zahuktao hrvatski stroj u Rusiji, ali i tjedan dana prije no što su završile Mediteranske igre u Tarragoni. Hrvatski sportaši su se kući vratili sa 17 medalja i u sjeni veličanstvenih igara Vatrenih po tko zna koji put oduševili svoju ljude u domovini.

Među njima je čak devet zlatnih, pet srebrnih te tri bronce čime je Hrvatska zauzela deveto mjesto na listi medaljaša na Mediteranskim igrama. Velika stvar za malu Hrvatsku.

Valja stoga posebno spomenuti sve naše sportaše koji su se u Hrvatsku vratili s medaljama. Zlata su osvojili rukometaši, odbojkašice, Sandra Perković, Luka Radonić (veslanje), Pero Ćubela, Nives Jelovica (oboje boćanje), Matea Jelić (taekwondo), Andrea Ivančević (atletika), Amar Musić (dizanje utega).

Srebro su kući donijeli Toni Filipi (boks), Stipe Žunić (atletika), Robert Seligman (gimnastika), Enes Garibović (karate), Kristina Tomić (taekwondo). Brončane medalje osvoji su Nikita Glasnović (taekwondo), Ivan Lizatović, Božo Starčević (obojica hrvanje).

A ako pregled naših sportskih uspjeha posljednjih dana proširimo i izvan nogometnog SP-a i Mediteranskih igara, priča će dodatno dobiti na snazi.

Prvi dan srpnja 2018. zauvijek će ostati upisan u povijest hrvatskog sporta. Cijeli su dan stizale vijesti o pobjedama naših reprezentacija.

Napisali smo već, odbojkašice i rukometaši otišli su do kraja na Mediteranskim igrama u Tarragoni i tako prekinuli dugi niz godina bez medalje na velikim natjecanjima. No vremena za feštu nisu imali previše jer su i jedni i drugi iščekivali središnji događaj dana, utakmicu nogometaša na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Istu stvar napravili su i košarkaši, koji su svoj posao u kvalifikacijama za SP odradili taman na vrijeme da u svlačionici na internetu pogledaju utakmicu “vatrenih”. Dalićevi izabranici sve su njih učinili još sretnijima i tako zaokružili veliki dan hrvatskog sporta.

S drugog su kontinenta sve to pratili njihovi nasljednici, koji su u Argentini, već duboko u noći po hrvatskom vremenu, stavili točku na “i” savršenog dana pobjedom na svojem Svjetskom prvenstvu. Tko god je tog dana od naših sportaša obukao kockice, na kraju je izašao kao pobjednik.