Dvojba osvaja li se prvenstvo na malim ili na velikim utakmicama stara je vjerojatno koliko i dvojba je li čaša puna ili prazna, a oni koji tvrde da se prvenstva osvajaju na velikim utakmicama na stol će staviti vrlo jak argument. Bodovi u derbijima vrijede dvostruko, jer se pobjedom nad izravnim konkurentom ne samo osvajaju bodovi, nego se i suparnika ostavljaju bez bodova. Najbolje je to na svojoj koži osjetio Hajduk na početku ove sezone kada je poražen na domaćem terenu od izravnih suparnika za vrh ljestvice. Uoči 11. kola HNL-a Hajduk je na bod zaostatka za Rijeke i Osijeka, s tim da Osijek ima i utakmicu više, a da su ih pobijedili na Poljudu umjesto da su izgubili, danas bi bili u znatnoj bodovnoj prednosti.

No za prolivenim mlijekom ne vrijedi plakati, kreće novi krug u kome će Hajduk gostovati i na Rujevici i u Gradskom vrtu i imati priliku popraviti loš dojam iz prva dva derbija. Prva prilika pruža im se već u nedjelju. No Gustafsson je početak press konferencije par rečenica posvetio pobjedi juniora u Ligi prvaka.

- Svi smo pratili našu U-19 momčad, čestitam i njima i cijelom klubu na toj vrlo lijepoj pobjedi. Drago mi je da imamo tako kvalitetne igrače u mladoj momčadi. Radujem se i utakmici u Osijeku u nedjelju, kroz tjedan smo bili više fokusirani nego ikad do sada od kad sam tu. Spremni smo za borbu u Osijeku, samopouzdani smo i fokusirani na utakmicu.

Tko može a tko ne može, vraća se Krovinović, koliko su spremni Fossati i Vuković?

- Naša pobjeda nad Lokomotivom nije bila praćena dovoljno dobrom izvedbom. Izvedba je bila razočaravajuća a za to je nekoliko razloga. Krovinović nije mogao igrati, Fossati i Vuković nisu bili spremni za 90 minuta utakmice, Lovrencsics se tek vratio... Sad, nakon tjedna tijekom kojih smo bili jako fokusirani, to će se sigurno odraziti i na momčad. Krovinović se vraća, Fossati je dobio tjedan dana treninga s momčadi, i ne samo on, svi su dobili više minuta treninga, i sigurno ćemo biti bolji u nedjelju nego protiv Lokomotive. Vodit ćemo 21 igrača na put, mladi Silić i Škaričić će ostati s juniorima.

Što ste naučili od poraza protiv Osijeka i koliko ste bolji kao momčad u odnosu na taj poraz u drugom kolu?

- Puno smo bolji. To je za nas bio razočaravajući rezultat jer smo zaslužili više od poraza. Od tad smo narasli kao momčad, došli su nam i neki novi igrači, mnogi od njih su se digli i od tada smo odigrali mnoge dobre utakmice. Sada smo puno stabilnija momčad, koja raste iz dana u dan, kako kolektivno tako i individualno. Sigurno smo bolji nego što smo bili u drugom kolu.

Uspona i padova imao je i Osijek?

- To je nogomet i na te stvari se treba naviknuti. Osijek je dobra momčad, svi rade za isti cilj, defenzivno i fizički su jaki, svi rade za uspjeh svoje momčadi, ali i mi smo spremni za borbu u nedjelju. Naravno, uz respekt Osijeku koji je jako dobra momčad.

Hajduk ima dosta navijača u Slavoniji, očekujete li njihovu podršku?

- Odmah nakon press konferencije idemo na put, trenirat ćemo u Đakovu, znamo da ima dosta navijača tamo, ali tako je kod nas svaku utakmicu, gdje god idemo, svugdje imamo jako puno navijača, i to je naša privilegija. Uz njihovu pomoć možemo i do pozitivnog rezultata.

Je li pozitivan rezultat samo tri boda, ili i jedna bod?

- Napravit ćemo sve za pobjedu pa ćemo vidjeti za koliko će to biti dovoljno. Pričao sam s igračima koji će igrati u nedjelju, i svi su mi rekli da će se boriti svaku sekundu na terenu.