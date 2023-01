Nikad oštriji Šprem: Razbili nas kao da smo se prekjučer skupili! Metličić: Najviše me boli jedno

Hrvatska rukometna reprezentacija šokantno je izgubila u prvom kolu Svjetskog prvenstva u Jönköpingu od Egipta 31-22 (16-12). Ništa nije funkcioniralo u igri Hrvatske, pogotovo obrana koja je primila previše. A golmani su obranili svega četiri lopte.

U studiju RTL-a sve su komentirali bivši reprezentativci Pero Metličić, Goran Šprem i Drago Vuković.

POGLEDAJTE VIDEO: Debakl na startu SP-a

- Nije izbornik rekao ništa krivo osim da ništa nije valjalo. Ništa pozitivno ne vidim osim da još imamo šansu, to je jedino pozitivno. Obrana nikakva, a bez obrane ne možeš dobiti. Bez nje nema ničega. Ovo danas je, ne bih htio da se netko na ljuti, razočaravajuće. Ne zato što smo izgubili, nego devet razlike! Razbili su nas kao da smo se skupili prekjučer! Ova utakmica nosi idućih pet godina hrvatskog rukometa. Nosi kvalifikacije za OI, iduće veliko natjecanje... Da smo izgubili jedan razlike, ali razbili su nas! Ne mogu naći ništa pozitivno. Najgore je što nam pobjeda od pet, šest razlike protiv Danske možda neće biti dovoljna! Moramo navijati za Egipat. Ovo je moglo odvesti hrvatski rukomet u dobrom smjeru, a može u lošem. Cijeli život sam u rukometu i smeta me kad se ovako nešto dogodi, što se obrana igra kako se ne treba igrati. Kaleb je govorio da igrači ne stoje dobro. Obrana nije napravila tri faula, golmani nisu branili, točka! To moramo ispraviti. Dečki, sad se čupajte. Volio bih da ovo bude Argentina, prekretnica za naprijed. Ali... - grmio je u dahu Šprem.

Defenziva?

- U pripremama smo isto primili previše golova od slabijih reprezentacija nego što je Egipat. Falilo je pravoga kontakta. Imaš igrača, ne ideš mu na ruku. Imamo jedan na jedan, nikoga nismo mogli zaustaviti. Svaka akcija išla im je na lijevog vanjskog, nismo ga mogli zaustaviti cijelu utakmicu. U napadu nemamo rješenje godinama. A ako nemaš čisti balun za kontru, ne možeš zabijati. Godinama smo se oslanjali na Duvnjakovu kvalitetu, ali to nije taktika i igra. Nemamo izrađenih akcija - dodao je Vuković.

Foto: TT NEWS AGENCY

- Možeš imati izrađene akcije, ali ako ne napraviš tri faula. Oprostite mi što sam emotivan. Da netko opali šamarčinu nekome pa kaže... - ubacio se Šprem.

Što kaže Metličić?

- Ovo je naše realno stanje. Ne treba bježati od toga. Hrvatski rukomet je u slobodnom padu i moramo biti svjesni toga. Može se dogoditi da se gubi, može se dogoditi loše prvenstvo. Goran je emotivac, ali netko je stvarao imidž, prepoznatljivost i identitet koji gubimo, respekt koji gubimo od protivnika. To me najviše boli. Samopouzdanja nema, to je logično. Dva natjecanja bili smo užasni, nismo bili na OI. Moramo biti svjesni da je hrvatski rukomet negdje zapeo, pao je. Nismo u vrhu svjetskog rukometa i to je to. Nemamo dovoljno kvalitete za osvajanje medalje. Moramo to reći i to je tako. To ne kaže da mi ne možemo iznenaditi Dansku, ali u kontinuitetu ne možemo napraviti velike stvari. Najviše me boli taj identitet, to me boli, i kad je bilo teško, obrana je prštila na sve strane. Ali kasnili smo svaki put korak, to je bilo baš teško - kazao je legendarni Pero.

Foto: TT NEWS AGENCY

Hrvatska iduću utakmicu igra u nedjelju protiv SAD-a, a u utorak će prvi krug zaključiti protiv Maroka, obje utakmice igraju se od 20.30.

- Ne znam na osnovu čega mi možemo reći da smo favoriti protiv Egipta. Mogli smo se boriti pa da izgubimo jedan, dva razlike. Ali oni su bolji od nas bez najboljeg igrača - dodao je Metličić.

- Gubiš šest razlike u 40. minuti, nisi ni blizu od početka utakmice - rekao je Šprem.

- Mi smo fizički slabi. Pogledaj njih, pogledaj nas. Jedan na jedan nismo mogli proći. Nismo išli okomito, nego smo napadali na tribine - ubacio se Metličić i kritizirao odluku saveza o protivnicima na Croatia Cupu

- Nismo trebali igrati utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Izraela, nego odabrati jače protivnike u pripremama. To nije bilo pravo mjerilo...

Najčitaniji članci