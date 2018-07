Nikad ovako teško... Ni unosno! 'Modri' kreću u lov na 15 mil. €

Ako Dinamo večeras (20 sati, Arena Sport 1) bude igrao kao nedavno protiv Sesveta ili Varaždina, jao njemu. Liga prvaka završit će već na prvoj prepreci. Stoga Nenad Bjelica danas mora odigrati najbolju utakmicu otkad je preuzeo Dinamo.

I bolje mu je jer Uefa je ove godine zaista odriješila kesu i odlučila se za najveći fond u povijesti. Tako je Dinamo već osigurao 380.000 eura, a prođe li Izraelce, Astana ili Midtylland bili bi pretposljednja prepreka prema 15,250.000 eura! Da, Uefa je i nagradu za plasman u skupine povećala za čak tri milijuna eura. No nije to sve. Pobjeda u skupini Lige prvaka više sada je 2,700.000 eura, a bod 900.000 eura.

Ispadali od Izraelaca

No da bi se došlo do brojki od kojima se svakom hrvatskom prvoligašu zavrti u glavi, treba prvo proći Hapoel. A to neće biti lako. Jedan od onih koji zna kako se prolazi Hapoel je Danijel Zagorac, koji ih je izbacio sa Splitom.

- Kod nas se na Izraelce i dalje gleda nekako podcjenjivački, a oni dvije sezone u nizu igraju grupnu fazu Europske lige. Prije dvije su godine u Milanu svladali i Inter 2-0 - podsjeća Zagorac, koji će protiv Hapoela istrčati u prvih 11 jer je Dominik Livaković na odmoru.

Bit će to prva europska utakmica Zagorca u dresu Dinama. Stoga već danima gleda snimke s utakmica Hapoela. Mora se pripremiti za debi.

- Opasni su, jako su opasni. Čitam da im neće igrati Anthony Nwakaeme, to im je i najopasniji napadač. Ja sam prije par sezona igrao za Split protiv Hapoela, izbacili smo ih u kvalifikacijama za Europsku ligu. Tad je momčad bila u stvaranju, već sljedeće sezone su napravili iskorak. U klubu je još nekolicina igrača koji su i tad igrali protiv nas, svidio mi se Melikson, koji im je kapetan. Evo taj Melikson je igrao u Valenciennesu, njihov napadač Ben Sahar nastupao za Chelsea i Espanyol, veznjak Ogu bio je i na Svjetskom prvenstvu u Rusiji s Nigerijom... Šanse su 50-50 - kaže Zagorac.

I zato je pred Bjelicom težak zadatak. Dinamo se u prošlosti samo jednom susreo s Izraelcima i izvukao deblji kraj. Bilo je to u sezoni 2001/02. u 1. kolu Kupa Uefe, kad je u dvije utakmice “modre” izbacio Maccabi Tel Aviv. I tad je momčad, baš kao i sad, bila u stvaranju. I tad su mnogi, kao i sad, mislili da Dinamo nije dovoljno jak i da pojačanja nisu prava. I tad je trener tek bio “svježi” Ilija Lončarević. No sve su to sličnosti koje mogu pasti u vodu ako Dinamo odigra pravu utakmicu.

Doma su bez poraza

No zezne li, teško će se vaditi u Izraelu. Jer, pazite sad ovo, Hapoel je odigrao sedam domaćih utakmica u Ligi prvaka i pobijedio u svih sedam! Protivnici su bili Šerif, Olympiacos, Celtic, Honvéd, Ludogorec, Maribor i Flora. Sedam od sedam. I stoga Dinamo mora danas odigrati pravu utakmicu i na uzvrat ići s bilo kakvom prednošću. U protivnome, mogli bi se već na prvoj prepreci oprostiti od nikad bogatije Lige prvaka.

- Svatko od nas mora izaći na travnjak i pokazati da s razlogom brani boje Dinama. Ovo nam je prva, a možda i najvažnija utakmica sezone - rekao je Zagorac.

I jest. Bjelica je na velikom ispitu, vjerojatno nikad težem...

Foto: 24sata.hr

ZAGORAC Izbacio je Hapoel sa Splitom. Ovo mu je europski debi u Dinamu.

STOJANOVIĆ Marwan Kabha i Petar Stojanović igrali su zajedno za Maribor.

THÉOPHILE-CATHERINE Sa Saint-Étienneom izbacio iz Europe dva sadašnja igrača Hapoela.

DILAVER Ljubimac Bjelice. Imao ga je u Austriji, Lechu i sad u Dinamu...

LEOVAC S Hapoelovim Vitorom igrao je u PAOK-u, dobri su prijatelji.

ADEMI Prvi europski nastup nakon suspenzije iz 2015. godine.

HAJROVIĆ Za Dinamo zabio tek jedan gol, i to u Kupu. Ajmo, Izete, vrijeme je.

MAJER U Europi igrao protiv UE Santa Colome. Evo sad pravog testa.

OLMO U prvom europskom nastupu za Dinamo dobio crveni. Pazi, Dani.

ŠITUM U Ligi prvaka igrao protiv Reala, Lyona, Seville, Juventusa... Za njega nema straha od nekakve treme.

BUDIMIR Gavranović ima samo četiri treninga pa će Bjelica dati šansu bivšem napadaču Rudeša.