Nikad veća sloga čelnika kluba, i nikad lošiji rezultati na terenu

<p>Rezultati su nikad lošiji, ali na Poljudu jutros vlada potpuni mir. Svi su na svojim radnim mjestima, uključujući i predsjednika Marina Brbića, a popodne u 18:30 Tudor bi trebao povesti momčad na trening. Sve ide svojim uobičajenim tokom i ništa van zidova stadiona ne ostavlja dojam da se unutra odvija jedna od najvećih kriza rezultata u novijoj povijesti kluba. Jedino nazočnost policije, koja je tu vjerojatno iz preventivnih razloga, sugerira da situacija nije baš posve uobičajena...</p><p>Hajduk je tri kola prije kraja sezone peti i još ima teoretskih mogućnosti da osvoji drugo mjesto, no kako stvari trenutno stoje, veći su izgledi da do kraja sezone kompromitira i tu petu poziciju i ispadne iz Europe. Kako? Pa bez obzira na solidnu bodovnu prednost nad Goricom od sedam bodova, u tri zadnja kola Hajduk igra s Dinamom i Rijekom te davljenikom Interom kome će možda trebati bodovi spasa. U pet zadnjih kola Hajduk je upisao četiri poraza i pobjedu nad Belupom, no i ta je pobjeda visila o koncu do zadnje sekunde, jer je Lima promašio kazneni udarac u sudačkoj nadoknadi. Nakon tako poraznih rezultata tko uopće garantira da će Hajduk osvojiti ijedan bod do kraja prvenstva.</p><p>Pitanje svih pitanja za navijače Hajduka je tko će i kada biti smijenjen, jer su na Poljudu i manje krize rezultirale čistkama. Ova zadnja za sada protječe bez smjena i ostavki. Kako jutros stoje stvari, Tudor će ostati na klupi onoliko dugo dok sam ne odluči odstupiti, a nakon Osijeka je kazao kako će se računi svoditi na kraju sezone, što sugerira kako će on gurati do kraja. Iza njega čvrsto stoje sportski direktor Ivan Kepčija i savjetnik Mario Stanić, iza sve trojice predsjednik Marin Brbić, a iza njega Nadzorni odbor. Odavno na Poljudu nije bilo takvog sklada i zajedništva, no unatoč svemu rezultati su porazni.</p><p>Što i kako dalje? Po svemu sudeći ništa se neće događati do redovite Skupštine kluba koja će se održati na dva tjedna, uoči jadranskog derbija. Zanimljivo će biti vidjeti kakav će stav prema aktualnoj situaciji zauzeti djelomični vlasnik kluba udruga Naš Hajduk, kao i većinski vlasnik grad Split. Ni jedni ni drugi za sada se ne oglašavaju i drže se po strani poštujući uspostavljenu hijerarhiju. Grad je svoj dio brige o Hajduku prebacio na udrugu Naš Hajduk, a oni su izborom nadzornika njima prepustili brigu o klubu. U teoriji je sve dobro zamišljeno, no trenutna situacija najbolja je potvrda da aktualni model upravljanja nije u potpunosti dobro osmišljen te da traži ozbiljnu doradu.</p><p>Hajduk je nakon preoblikovanja u sportsko dioničko društvo otplatio grijehe prošlosti i nakon dugog niza godina postao je samoodrživ i posluje bez financijskih problema. To je prvi preduvjet i od vitalnog je značaja za budućnost kluba. No veliko je pitanje do kada će ogroman nesklad između postignutih rezultata i nabujalog budžeta uopće biti moguće pokrivati prodajama mladih igrača, a još je veće pitanje može li ovakav Hajduk podnijeti još jedan financijski krah, koji je po svemu neminovan ako se nastavi glavinjati u istom smjeru. Netko bi o tome morao povesti računa, prije svih vlasnici kluba....</p>