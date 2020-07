A taj pritisak koji igra\u010di osje\u0107aju ne dolazi s tribina, on je rezultat njihove nemo\u0107i da ne\u0161to suvislo naprave na terenu. Manjak kvalitete u kombinaciji s neuigrano\u0161\u0107u i brojnim takti\u010dkim improvizacijama najte\u017ei su uteg na le\u0111ima igra\u010da... Mo\u017eda \u0107e sada, bez publike i kad je Hajduk toliko zaostao na prvenstvenoj ljestvici da je prakti\u010dno otpao iz utrke za drugu poziciju, zaigrati slobodnije i bez pritiska. Na \u017ealost, puno prekasno....

I ve\u010deras smo svjedo\u010dili nelogi\u010dnim potezima Igora Tudora, koji se, sude\u0107i po igri njegove mom\u010dadi tijekom tjedna, o\u010dito puno vi\u0161e pripremao za repliku novinaru, budu\u0107em pomo\u0107nom treneru juniora Solina, nego za igru Osijeka. Ideja s Juranovi\u0107em na mjestu stopera ve\u0107 je vi\u0111ena protiv Vara\u017edina i pokazala se lo\u0161im eksperimentom, no Tudor je opet zaigrao na istu kartu. S istim ishodom! Umjesto da u igru uvrsti stopera Stipu Radi\u0107a, Tudor je 'utopio' beka Juranovi\u0107a, a nakon 15 minuta igre, kad mu se ozlijedio Ismajli, ipak je morao posegnuti za Radi\u0107em, kome su ve\u010dera\u0161nje minute bile prve u post korona eri. Tudor ga je uporno ignorirao, vjerojatno u dogovoru s nadre\u0111enima, nakon \u0161to je odbio potpisati produ\u017eenje ugovora, no u nedostatku Vu\u0161kovi\u0107a, Mujaki\u0107a, Simi\u0107a i Vu\u010dura nije imao drugog rje\u0161enja. Osim Juranovi\u0107a na mjestu stopera, Tudor je ponovio i eksperiment s Tahirajem na lijevom boku, no oba su zavr\u0161ila s jednakim ishodom...

Bilo je na Poljudu i pljeska, u par navrata splitska publika nagradila je dobre poteze igra\u010da Osijeka, prije svih Petra Bo\u010dkaja, koji je ispra\u0107en s terena pljeskom najve\u0107eg dijela od gotovo \u0161est tisu\u0107a gledatelja u suda\u010dkoj nadoknadi. Ne pamte ni najstariji kroni\u010dari Osijeka da je neki njihov igra\u010d ovako ispra\u0107en na Poljudu. Desni bok Hajdukove obrane bio je ve\u010deras ''\u0161etali\u0161te Pere Bo\u010dkaja'' a osebujni Zagorec zabio je i jedini gol na utakmici. Bio je to njegov lukav uba\u010daj s preko 25 metara, koji je presko\u010dio sve igra\u010de i na iznena\u0111enje golmana Hajduka Posavca odsjeo u mre\u017ei. Imali su igra\u010di Osijeka vi\u0161e od igre i nekoliko lijepih prilika, \u0160poljari\u0107, Mari\u0107, Pilj i Bo\u010dkaj propustili su priliku deklasirati Hajduka...

Kad se nabrajaju prilike izgleda kao da je Osijek odigrao neku spektakularnu partiju ve\u010deras, ali nije to bilo ni\u0161ta posebno. No \u010dak i takav Osijek, bez \u0160kori\u0107a, Mancea i Grezde, bio je dovoljno dobar da nadigra blijedi Hajduk, koji je nakon pauze ne mo\u017ee sastati s igrom i rezultatom. \u010cetiri poraza u zadnjih pet susreta, i jedna pobjeda nad Slaven Belupom koji je mogao do boda da je Lima bio prisebniji s bijele to\u010dke u suda\u010dkoj nadoknadi. I sve to nije dovoljno da uprava okrene Tudoru palac dolje. Stani\u0107 je najavio kako \u0107e zajedno gurati dalje sve dok Tudor sam ne podnese ostavku. Trener Hajduka je na potezu...

Iznena\u0111enje je bilo vidjeti policijske slu\u017ebenike kako s tartana Poljuda tijekom cijele utakmice snimaju sve\u010danu lo\u017eu!? Nekad je za vrijeme derbija kompletan nadzor policije bio usmjeren na sjever, eventualno na jug ako bi se pojavila ve\u0107a skupina gostuju\u0107ih navija\u010da, ali ovoga puta su, valjda, o\u010dekivali da se bijes nezadovoljnih navija\u010da sru\u010di na lo\u017eu. No prosje\u010dan navija\u010d Hajduka koji u zadnje vrijeme dolazi na Poljud ne nosi u sebi ljutnju i gnjev, nego rezignaciju, i uglavnom je zbog svih silnih razo\u010daranja kojima je svjedo\u010dio potpuno ravnodu\u0161an... A to je najgore. Interventna policija okru\u017eila je za svaki slu\u010daj lo\u017eu, i sve je pro\u0161lo s par povika na ra\u010dun predsjednika Brbi\u0107a i njegovog savjetnika Stani\u0107a...

Igra\u010di su po navici krenuli pozdraviti navija\u010de na sjeveru, odakle je stigla nova pjesma sa znakovitom porukom: ''\u0160to u\u010dinio si ti, od \u017eivota mog...''