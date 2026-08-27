Nikad viđeno u odbojci! Nijemci i Talijani odigrali maratonski set

Nevjerojatan odbojkaški meč odigrao je Reggio Calabriji između odbojkaške reprezentacije Italije i Njemačke. Meč je ponudio pravu dramu i trajao više od tri sata pred 4.400 oduševljenih gledatelja, a srušen je apsolutni svjetski rekord po duljini jednoga seta, izvijestila je La Gazzetta dello Sport.

Nijemci su nakon nesvakidašnjeg maratona dobili prvi set rezultatom 66-64, a ta je dionica igre trajala čak sat i 29 minuta. Uvjerljivo je nadmašen dosadašnji rekord iz lipnja 2026., kada su Argentina i Poljska u Ligi nacija odigrale set koji je završio rezultatom 50-48.

Italija je sjajno otvorila meč, povela s 3-0 pa otišla na +5 (12-7), no Nijemci su se vratili na 18-18. Talijani su potom spasili dvije set-lopte i poravnali na 24:24. U tom je trenutku započela epska bitka kakva nikada prije nije viđena na odbojkaškim terenima. Na kraju su gosti slavili s 66-64.

Unatoč gubitku povijesnog seta, aktualni svjetski prvaci Talijani uspjeli su se zbiti redove i slaviti s 3-2 setovima (64-66, 25-22, 23-25, 25-22, 15-12).

Azzurri u nastavku priprema igraju protiv Kube, a potom im 30. kolovoza slijedi susret s Brazilom.