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NEVJEROJATNO

Nikad viđeno u odbojci! Nijemci i Talijani odigrali maratonski set

Piše Ivan Tomašković,
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Nikad viđeno u odbojci! Nijemci i Talijani odigrali maratonski set
Osijek: Zagrijavanje prije kvalifikacijske utakmice za EP u odbojci, Hrvatska - Cipar | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
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Uvjerljivo je nadmašen dosadašnji rekord iz lipnja 2026., kada su Argentina i Poljska odigrale set koji je završio 50-48

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Nevjerojatan odbojkaški meč odigrao je Reggio Calabriji između odbojkaške reprezentacije Italije i Njemačke. Meč je ponudio pravu dramu i trajao više od tri sata pred 4.400 oduševljenih gledatelja, a srušen je apsolutni svjetski rekord po duljini jednoga seta, izvijestila je La Gazzetta dello Sport.

Nijemci su nakon nesvakidašnjeg maratona dobili prvi set rezultatom 66-64, a ta je dionica igre trajala čak sat i 29 minuta. Uvjerljivo je nadmašen dosadašnji rekord iz lipnja 2026., kada su Argentina i Poljska u Ligi nacija odigrale set koji je završio rezultatom 50-48.

Italija je sjajno otvorila meč, povela s 3-0 pa otišla na +5 (12-7), no Nijemci su se vratili na 18-18. Talijani su potom spasili dvije set-lopte i poravnali na 24:24. U tom je trenutku započela epska bitka kakva nikada prije nije viđena na odbojkaškim terenima. Na kraju su gosti slavili s 66-64. 

Unatoč gubitku povijesnog seta, aktualni svjetski prvaci Talijani uspjeli su se zbiti redove i slaviti s 3-2 setovima (64-66, 25-22, 23-25, 25-22, 15-12).

Azzurri u nastavku priprema igraju protiv Kube, a potom im 30. kolovoza slijedi susret s Brazilom. 

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