Niko Janković je MVP riječke nogometne jeseni! Nekadašnji dinamovac zabio devet golova

Prvi dio HNL sezone 2023/24. je iza nas. Već se gleda prema naprijed, ali i podvlače dojmovi, proglašavaju najbolji, dijele nagrade...

Kakva je situacija na Rujevici. Pa pomalo - specifična. Ona najzanimljivija statistika broji se u golovima i asistencijama, to navijači najradije gutaju, to je najblistavije i najuočljivije.

Nema rijeke golova i asistencija u ogromnom napretku domaćih dečki Ivana Smolčića i Veldina Hodže, desni 'bek' i zadnji vezni nisu na tim pozicijama. Golovima i dodavanjima za golove ne može se istaknuti ni fantastični vratar Nediljko Labrović.

Premda je Labro zajedno s Frukom odmah iza Jankovića i Ivanovića naslagao najviše nastupa (25 tj. 24), a branio tako da je postao stalni član A reprezentacije Hrvatske, nezaobilazni 'vatreni' na svakom popisu Zlatka Dalića.

Na koji je upao i svjetski talent s desne polušpice Marco Pašalić. Zajedno s golgeterom Franjom Ivanovićem koji je pak dobio pretpoziv za A repku, a igrao za U-21 Hrvatsku. Naravno: u društvu s Hodžom.

Tko je, dakle, MVP riječke nogometne jeseni kad se zbroje izravna sudjelovanja u svim pogotcima koje je je od 22. srpnja do 16. kolovoza postigla Rijeka?

Niko Janković ša-la la-la-la...

To je dečko koji nit' je nije najskuplji, nit' je u reprezentaciji, nit' je uzeo najviše medijskih naslova.

Ali ima obiteljsku tradiciju zabijanja za Rijeku (stric Janko to je radio još sredinom '80-ih godina prošlog stoljeća), u Sopićevih 4-1-4-1 najradije igra lijevog veznog, ima top u nogama i poteže iz svih mogućih pozicija.

Niko Janković: 22 godine, a ove jeseni za Rijeku devet golova i šest asistencija. Ukupno 15 riječkih pogodaka Niko je ili sam zabio ili namjestio ili izborio 11-erce iz kojih se zabijalo.

Ako se gledaju golovi plus asistencije, on je najbolji, on je MVP. Ni-ko Ja-nko-vić, šaaa-la la-la-la!

Niko ima tek 22 godine, a za vrat mu pušu: vršnjak i raskošni play-maker Toni Fruk te tek 20-godišnji golgeter Franjo Ivanović.

Fruk i Ivanović: 12 +2

Franjo je s 12 golova i dvije asistencije na 14 izravnih sudjelovanja kod pogodaka, a Toni Fruk je okrenuo te brojke: riječki 'Stockton' ima dva gola i - 12 asistencija! I vjerojatno će u većini anketa rame uz rame s Labrovićem biti proglašen najboljim igračem Rijeke u netom završenoj jeseni.

Jer Fruk je igrao i nogomet koji donosi pobjede i nogomet u kojem se jednostavno - uživa. Bio 'desetka' u 4-2-3-1 ili 'box to box' u 4-1-4-1, Toni Fruk razlio je svoj raskošni play-makerski talent i hrvatskim i europskim travnjacima.

Užitak ga je gledati kako igra, užitak je biti navijač Rijeke koja ima Tonija Fruka u svom dresu.

A ponavljamo: i on, i Janković i Ivanović su mladići od 20-22 godine. Riječko nogometno blago! Na kraju krajeva i Nediljko Labrović s 24 golmanske godine zapravo je u toj kategoriji jer to se kod vratara računa malo drugačije. Oni redovito potegnu do 40. godine karijere (ili preko) na najvišem nivou.

Mitrović, Galešić, Goda, Selahi...

Veliki su trag ostavili i oporavljeni stoperski rutiner Matej Mitrović, sjajni veznjak-fajter kojem menadžeri vode karijeru u krivom smjeru Lindon Selahi te Niko Galešić i Bruno Goda koje su u punom naponu formu srezale (na sreću ne toliko ozbiljne) ozljede.

Ali iznad svih su, gledali statistiku ili ne, zapravo dvojica 'čarobnjaka' iz riječke svlačionice. Dva krila, dva igrača koji ni iz čega mogu stvoriti gol i(li) složiti zicer suigraču.

Marco Pašalić (kao Franjo Ivanović: gastarbajtersko dijete) došao je u zapravo 'bezimenom' statusu. Za njega doslovno gotovo nitko nije ni znao.

Sedam golova i dvije asistencije kasnije Pašalić je igrač u kojeg se kunu ne samo riječki nogometni hodočasnici nego - cijela nogometna Hrvatska!

Marco Pašalić: Rijeka, Hrvatska!

Kad se rodio, ljevicu mu je dotaknuo dragi Bog i rekao 'Dečko, hvataj se lopte. Nogometne'. Marco u toj svojoj lijevoj nozi ima najrazorniji mogući VBR, a kako je napadač koji kreće s desne strane onda smo se nagledali najspektakularnijih mogućih golova i dodavanja u režiji Marca Pašalića.

A kako nam je ta pozicija desne polušpice ili desnog 'krila' već godinama najdeficitarnija među 'vatrenima' onda je Marco postao i 23-godišnjak čiji se status piše ovako:

Marco Pašalić (23): Rijeka i... Hrvatska!

Dalić & 'vatreni'

Dosanjao je svoj najveći nogometni san. Ljetos u HNL došao kao anonimac, a onda dobio poziv Zlatka Dalića i ne samo bio član nego i zaigrao za hrvatsku A reprezentaciju.

Dolazak u Rijeku? Dečko je izgleda odmah znao što je napravio jer nam je, dok je sunce još debelo pržilo preko 30 stupnjeva, pun osmijeha u diktafon samouvjereno rekao:

- Mogao sam ostati u Borussiji Dortmund, mogao sam otići u neki drugi klub iz Bundeslige, ali kad vidim ove uvjete u kojima se radi, kad vidim kako se radi i kako je ovo organiziran klub... Ja mislim da je dolazak u Rijeku moj: vrhunski potez.

Mega-vrhunski, Marco... Mega-vrhunski!

Gospodin Marko Pjaca

I zaključno (a zapravo neupitno na vrhu): maestro, nogometni artist i dokazana europska klasa. Gospodin Marko Pjaca.

S 28 godina jedan od senatora svlačionice u koju je senzacionalno došao početkom rujna. I igrao tako da se - vratio u A reprezentaciju.

Da napravite anketu u svlačionici 'Tko je najbolji među vama?' čuli bi dvadesetak odgovora k'o iz topa, bez stotinke razmišljanja. 'Pa Pjaca'! Da isto pitanje postavite igračima iz ostalih HNL klubova odgovor bi bio isti.

Jer to jednostavno jest tako. Marko Pjaca je kategorija za sebe.

Trag na formi, naravno, ostavi činjenica dvaju teških ozljeda koje su mu oduzele godine karijere u Serie A i pokoja manja tegoba koja ga je malo mučila i ove jeseni u Rijeci.

Čeka nas još jača Rijeka

A stvar je i automatizama u igri koji se ove zime moraju daleko bolje doraditi i uštimati. Kad imaš Pjacu i Pašalića onda im po utakmici moraš stvoriti što više situacija da s Pjacinog lijevog ili Pašinog desnog 'krila' što češće imaju 'jedan na jedan' s protivničkim 'bekovima'.

Jer, 'ajmo realno: koliko će puta (ne samo u HNL-u nego bilo kojoj ligi) Marko Pjaca proći svog čuvara ako ga se ostavi jedan na jedan? Kad ima loš dan, 6-7 od deset puta. A kad je, ne posebno inspiriran nego "samo" u svom normalnom izdanju: u devet od deset puta njegovim čuvarima to je 'soli na rep' situacija.

Pa se, sa onda dva-tri željena pojačanja, i dodatnim uigravanjem na proljeće očekuje: još znatno jača Rijeka predvođena još višestruko učinkovitijim Markom Pjacom!