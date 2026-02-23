Dobio je crveni zbog pljuvanja, javio se: 'Hvala igračima Rijeke koji su vjerovali da sam nevin'

Hajduk je slavio protiv Rijeke (1-0) u 23. kolu HNL-a i smanjio zaostatak za Dinamom na minus pet. Junak utakmice bio je strijelac pobjedničkog gola Marko Livaja, ali dok je on slavio gol, Niko Sigur svađao se sa Stjepanom Radeljićem pa je na kraju dobio crveni karton.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:19 Sigur pljuje Radeljića | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Na prvu nikome nije jasno što se dogodilo, što je napravio igrač Hajduk da je zaslužio isključenje. Pojavile su se sumnje da je pljunuo Radeljića, što je sudac Dario Bel i prenio treneru Hajduka Gonzalu Garciji. Ako je to i napravio, riječ je o sramotnom potezu za svaku osudu, kakvom nije mjesto u sportu.

Sigur se oglasio dan nakon utakmice i u objavi na društvenim mrežama tvrdi kako nije pljunuo suparničkog igrača.

- Ono zbog čega sam dobio crveni karton bilo je nepravedno i sudac je to krivo protumačio. Želim zahvaliti igračima HNK Rijeka oko mene koji su vjerovali da sam nevin. Žao mi je što smo klub i ja predstavljeni na ovaj način. Osjećam se mirno jer Bog zna moje namjere i iskreno bih se ispričao da sam namjerno učinio ono za što me optužuju - napisao je Sigur.

Foto: Instagram

Zbog crvenog kartona sigurno će propustiti utakmicu protiv Varaždina u 24. kolu, a hoće li kazna biti još drastičnija, to će ovisiti o disciplinskoj komisiji HNS-a. Prvo trebaju utvrditi je li Sigur zaista napravio ono za što ga optužuju...