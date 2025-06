Niko Sigur: Psuju mi i vrijeđaju moju obitelj jer sam izabrao Kanadu ispred Hrvatske...

Ivan Leko 'otkrio' ga je i ubacio u prvi sastav kada mnogi nisu niti znali za njega, a dvije godine kasnije, Niko Sigur (21) jedan je od najboljih igrača Hajduka. Svestrani dijamant na kojem se splitski klub nada zaraditi milijune eura, no nažalost, od njegovog talenta neće profitirati i naša reprezentacija.

Rodio se u Kanadi, roditelji su mu porijeklom iz Hrvatske pa kada je potpisao za 'bile', odlučio je prihvatiti poziv i zaigrati za mlađe selekcije 'vatrenih'. Bio je i na pretpozivu Zlatka Dalića, bližio se poziv u A vrstu, no prije godinu dana odlučio je da će igrati za kanadsku reprezentaciju.

U razgovoru za The Athletic otkrio je da mu je to prouzročilo neugodnosti na utakmicama izvan Splita.

- Primijetio sam da su se promijenili stavovi prema meni. Ton u medijima, komentari koje čujem, pogotovo od navijača drugih klubova, postali su negativniji. Kad igram na beku, često moram slušati uvrede i psovke, vrijeđaju mene i moju obitelj. Što bih trebao učiniti? To je realnost. I zapravo, sve to me još više učvrstilo u odluci da igram za Kanadu - kazao je Sigur.

U Europu je došao u veljači 2022. godine, dokzivao se u mladoj momčadi Radomlja pa pola godine kasnije otišao u Hajduk. I bio je to trenutak koji mu je promijenio život jer na Poljudu su otkrili njegov potencijal i brusili ga. Danas je nezamjenjiv u splitskoj momčadi, desni bok, vezni red, desno krilo, on će igrati što god treba. Skupio je 79 utakmica, zabio četiri gola i dvaput asistirao.

Za njim vlada veliki interes, spominje se kako je nizozemski Utrecht ponudio za njega četiri milijuna eura, no na Poljudu se nadaju zaraditi još više na svome talentu. Njihova želja je da ostane još godinu dana, napreduje pod Gonzalom Garcijom pa izbori izdašni transfer pa su ispred njega u izlogu Bruno Durdov i Dominik Prpić.

I sam Sigur svjestan je da se ubrzo bliži kraj njegovoj poljudskoj epizodi.

- Mislim da je i u interesu Hajduka da me u nekom trenutku proda. Pitanje je vremena. Osjećam da sam spreman, ali želim da sve ima smisla. Ne želim otići u veliki klub samo da bih bio posuđen ili sjedio na klupi. Želim igrati.