Nikola Čavlina napušta Dinamo. Ide na posudbu kod Baturine

Nikola Čavlina napušta Dinamo. Golman će se pridružiti donedavnom suigraču u Dinamovoj svlačionici, Martinu Baturini, u Comu. Čavlina u talijanskog prvoligaša ide na posudbu do kraja sezone uz mogućnost otkupa ugovora.

Čavlina je u Dinamo stigao s 13 godina te prošao kroz sve mlađe kategorije "modrih", igrao je i u mladoj momčadi u Drugoj HNL. Nakon toga je potpisao profesionalni ugovor s Dinamom pri čemu je dvije i pol sezone proveo na posudbama. U krugu Dinamove prve momčadi ponovo je bio od siječnja ove godine. Uz Dinamo, Čavlina je u HNL-u igrao još za Lokomotivu i Osijek.

"Dragi Nikola, hvala ti na svemu, želimo ti svu sreću u nastavku karijere", objavio je zagrebački klub.