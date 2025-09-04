Nikola Mektić i Rajeev Ram ostali bez polufinala US Opena

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Rajeev Ram nisu se uspjeli plasirati u polufinale US Opena nakon što su u četvrtfinalnom ogledu parova izgubili od Indijca Yukija Bhambrija i Novozelanđanin Michaela Venusa sa 3-6, 7-6 (6), 3-6.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Donna Vekić zablistala na najavi svog turnira u Osijeku | Video: 24sata/Davor Javorović/Sanjin Strukić/Pixsell

Meč je trajao dva sata i 38 minuta, a na koncu je završio slavljem Bhambrija i Venusa.

Ovim porazom prekinut je pobjednički niz hrvatsko - američkog para od osam mečeva koji je počeo još u Cincinnatiju.

Ključni trenutak prvog seta bio je četvrti gem koji je otišao na stranu indjsko - novozelandskog para. Poveli su 3-1 i prednost obranili do kraja seta. U drugom setu Mektić i Ram su poveli 3-1, no njihovi suparnici su vratili izgubljeni gem i set je otišao u 13. igru koja je završila 8-6 za par Mektić - Ram.

U odlučujućem, trećem setu Bhambri i Venus su poveli 5-3 i imali servis za meč. Mektić i Ram su imali čak sedam break lopti, međutim niti jednu nisu iskoristili, dok su njihovi protivnici realizirali prvu meč loptu.

Mektić je u New Yorku najdalje stigao 2020. kada je u paru s Wesleyjem Koolhofom izgubio u finalu od Mate Pavića i Bruna Soaresa. S druge strane Ram je tri puta slavio na US Openu u konkurenciji parova i to tri godine u nizu od 2021. do 2023.

Ranije su Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ispali su u 2. kolu nakon što su izgubili od Čeha Tomaša Machača i Mateja Vočela sa 7-5, 6-7 (4), 5-7.

Ivan Dodig i Britanac Jamie Murray poraženi su u prvom kolu od Brazilaca Rafaela Matosa i Marcela Mela sa 4-6, 3-6.