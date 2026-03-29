'VATRENI' VEZNJAK

Nikola Moro uoči Brazila: Oni su svi velike nogometne zvijezde. Neki se natječu za Zlatnu loptu

Piše HINA
Nikola Moro uoči Brazila: Oni su svi velike nogometne zvijezde. Neki se natječu za Zlatnu loptu
Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Oni svi su stvarno velike zvijezde, teško je jednog od njih izdvojiti. Neki se natječu i za Zlatnu loptu, napomenuo je veznjak 'vatrenih' koji prolazi kroz solidnu sezonu u talijanskom prvoligašu Bologni

Admiral

Hrvatska nogometna reprezentacija trenirala je u subotu u Orlandu pripremajući se za prijateljsku utakmicu s Brazilom, za koju vezni igrač Nikola Moro kaže da je prilika za dokazati se.

- Brazil ima jedne od najboljih pojedinaca na svijetu pa je svakome od nas zadovoljstvo natjecati se s njima, odigrati 90 minuta i vidjeti tko je bolji, izjavio je 28-godišnji igrač talijanske Bologne u obraćanju medijima uoči početka treninga.

Moro je vježbao zajedno sa suigračima na travnjaku kampa za treniranje američkog prvoligaša Orlando Citija, čiju je infrastrukturu ocijenio jako dobrom.

- Radim dobro, dva mjeseca je još do Svjetskog prvenstva, pa ću se nastaviti truditi i dokazivati, rekao je uvjeren da će biti na konačnom popisu putnika za prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Moro je prije tri dana odigrao 83 minute u pobjedi od 2-1 nad Kolumbijom, a sada se okreće susretu s Brazilom koji se igra u noći s utorka na srijedu u 2 sata po hrvatskom vremenu.

- Još nismo analizirali Brazil, ali će to ćemo odraditi s izbornikom. Oni svi su stvarno velike zvijezde, teško je jednog od njih izdvojiti. Neki se natječu i za Zlatnu loptu, napomenuo je.

Trening hrvatske reprezentacije bio je otvoren 15 minuta za medije, a tijekom tog vremena igrači su se rastrčali te zagrijavali vježbanjem kratkih dodavanja.

Moro je na travnjaku bio upitan o načinu svladavanja pritiska uoči važnih utakmica.

- Pritisak se pobjeđuje s velikim utakmicama tijekom karijere. Svatko od nas je pripremljen na sve vrste pritiska jer smo svi došli do te razine gdje bez toga nije moguće natjecati se, objasnio je.

Rekao je da svaka utakmica nosi svoju težinu i da je svaka novo dokazivanje.

- Pogotovo u reprezentaciji gdje je ograničen broj putnika, ali svatko od nas želi dati sve od sebe i dokazati se u pravom svjetlu, napomenuo je.

Moro je zaslužio poziv za okupljanje u Orlandu zahvaljujući uspješnim nastupima za Bolognu, devetoplasiranu momčad talijanskog prvenstva, za koju je ove sezone upisao 35 nastupa uz dva gola i asistenciju.

- Jako sam zadovoljan u Bologni, naglasio je.

Rekao je da je u hrvatskoj reprezentaciji, za koju je upisao osam nastupa, atmosfera dobra.

- Općenito stariji, iskusniji igrači vjetar su u leđa mlađima, ali mislim da je i obratno. Da svatko u drugome vidi podršku, da se uzajamno podržavamo i guramo prema naprijed, zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 1
