'Srušio sam Real, ali u Hajduku sam igrao i važnije utakmice...'

Nikola Vlašić srušio je moćni Real, gol u drugoj minuti i sjajna predstava tijekom cijele utakmice nisu prošli nezapaženo, pa je Nikola opet priča dana. A na igri mu je odmah nakon završetka utakmice čestitao i najbolji igrač svijeta Luka Modrić.

- Kratko smo popričali, ali ne bih sad želio javno otkrivati o čemu je bila riječ, u svakom slučaju mu je bilo drago radi mene - otkriva nam Vlašić, koji je za uspomenu sačuvao dres s utakmice, a dobio je na poklon i Modrićev.

- Nisam neki poseban kolekcionar, čuvam nekoliko dragih dresova za uspomenu, a i ja sam dao Modriću svoj.

Luki ne možeš uzeti loptu

Iako je Luku upoznao na treninzima reprezentacije, Nikola se po prvi put našao na drugoj strani terena, nasuprot Modrića i jedne od najboljih momčadi na svijetu Reala. A to baš i nije lagana zadaća.

- Ma to je čudo, njemu ne možeš ni prići, a kamo li oduzeti loptu. On se riješi lopte prije nego li ga i napadneš. I ne samo on, nego i svi ostali. Zato nam je trener i rekao da igramo zonski, da ne trčimo za njima po terenu, jer je to nemoguća misija...

Gol koji je postigao u ranoj fazi utakmice bio je posebna priča.

- Vidio sam da se Kroos namješta na poluvolej, da će pokušati vratiti loptu, i instinktivno sam potrčao. Realno, kolika je bila šansa da igrač poput njega promaši takav pas, a opet, nešto mi je govorilo da bi ga mogao 'okratiti'. I eto, ispalo je najbolje moguće, presjekao sam loptu i zabio - ispričao nam je Vlašić.

Ne igraju prezimena, nego igrači

O samoj utakmici je manje-više sve rečeno.

- Mi smo jednostavno napravili ono što nam je trener pet dana uporno ponavljao. Govorio nam je da smo dovoljno dobri da ih dobijemo, da ne igraju prezimena na dresovima, nego igrači na terenu, i da samo vjerujemo u sebe i borimo se, da će pobjeda doći - otkriva nam Nikola, koji ovu pobjedu nije uvrstio među najvažnije u svojoj karijeri.

- Real je možda najveći skalp, ali nije ovo bila važna, presudna utakmica, kakvih sam odigrao jako puno u dresu Hajduka. Kad vam dođu prije utakmice čelnici kluba u svlačionicu i kažu da morate proći dalje jer je klub u velikim financijskim problemima, da neće imati za plaće, onda je pritisak puno veći. U Hajduku je skoro svaka velika utakmica bila biti ili ne biti, a protiv Reala realno nismo mali što izgubiti - rekao je Vlašić.

Plasman dalje u Ligi prvaka se nameće kao vrlo izvjestan, iako, ni Roma nije momčad za podcjenjivanje.

- Mi možemo još bolje odigrati, nismo ni mi na maksimumu, tek smo se okupili i kad se uigramo nikome neće biti lako protiv nas. Pogotovo ne u Moskvi. Roma je odlična momčad, ali nije na prošlogodišnjem nivou, i mi imamo i te kako šansi za prolaz. Svi vjerujemo da je to moguće, a to je i onako najvažnije - kaže Nikola, koji je sjajnim igrama na početku sezone sigurno zaslužio poziv izbornika Dalića.

No složio se da je u ovom trenutku puno važniji za U-21 reprezentaciju.

- Želimo pobijediti Grke i plasirati se na EP. To je prilika generacije i ja sam se složio da pomognem momčadi da ostvari taj povijesni uspjeh. Vjerujem da ćemo pobijediti Grke, a za A reprezentaciju će biti vremena.

Nikola se nije želio posebno osvrtati na napade navijača Evertona na čelnike kluba, koji ih na društvenim mrežama kritiziraju zbog toga što su ga olako pustili u CSKA.

- Ne bih se osvrtao na to, meni je samo trebalo povjerenje, minutaža i utakmice da pokažem što znam. Vjerovao sam u sebe, znao sam da će sve doći na svoje kad dobijem priliku, i kad zaigram. Na sreću CSKA je to prepoznao i ovo što se događa je samo rezultat toga da sam dobio priliku pokazati što znam. A znam da mogu i još bolje od ovoga, samo kad budem imao kontinuitet - zaključio je Vlašić.