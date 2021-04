Darko Nejašmić (22) u ponedjeljak je prebačen u drugu momčad Hajduka. Mladi veznjak "bilih" zamjerio se vodećim klupskim strukturama. Cijelu situaciju sad je pojasnio sportski direktor Mindaugas Nikoličius (37).

- Nakon što se vratio s reprezentativne pauze, Nejašmić je zatražio od trenera da ne ide na put u Zagreb jer se ne osjeća spremnim i sposobnim pomoći momčadi u susretu s Lokomotivom - rekao je Nikoličius pa dodao:



- Prije prvog treninga po povratku momčadi iz Zagreba, a obzirom na nepromijenjene okolnosti, prebačen je u drugu momčad s kojom će trenirati do daljnjega, a do kad, to će ovisiti o njegovom daljnjem pristupu.

Hrvatski reprezentativac do 21 godine iza sebe ima 63 seniorska nastupa za "bile", no svake godine njegova je minutaža, ali i uloga u dresu Hajduka bitno opadala. Nejašmić je prvu priliku na seniorskoj razini dobio još početkom sezone 2017/18., kad je pod vodstvom Siniše Oreščanina bio jedan od najboljih igrača druge momčadi Hajduka i debitirao u kup ogledu s Oriolikom kod Joana Carrilla