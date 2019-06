Nikolina je magnet za trofeje: 'Njegujem darove koje imam...'

Nikolina Božičević (24), djevojka iz zagrebačke Dubrave, atraktivnim izgledom plijeni pažnju gdje god se pojavi. Osim što je krasi iznimna ljepota i fotogeničnost, Nikolina je pravi mamac za trofeje.

U svojoj dosadašnjoj karijeri osvojila je naslove prvaka Hrvatske sa zagrebačkom Mladosti i Marinom Kaštela, no do titule je stigla i s mađarskim Vasasom gdje je provela posljednju sezonu.

Pogledajte fotogaleriju:

- Iza mene je stvarno zlatna sezona. Znaju me zezati da sam magnet za pehare, no ja bih radije bila skromna i rekla da znam izabrati dobar put za sebe - smije se Nikolina koja igra na poziciji libera.

Mađari više ulažu

Dodala je da je mađarska odbojka na nešto višem nivou nego hrvatska. U Budimpešti, koja ju je podsjetila na rodni Zagreb, dobro se snašla.

- Puno se više ulaže u žensku odbojku nego u Hrvatskoj. Dovode se igračice sa strane i sve je na višem nivou. Mene je malo sputala ozljeda koju sam zaradila na Mediteranskim igrama, ali nakon mjesec dana sam se vratila i sve brzo nadoknadila. Brzo sam se uklopila u ekipu. Vrlo sam komunikativna pa mi nije trebalo mnogo vremena da se sprijateljim sa suigračicama - dodala je hrvatska odbojkašica koja se naučila sporazumijevati i na mađarskom.

- Polovila sam najosnovnije stvari. Nije to neki jezik koji se mnogo koristi. Neke osnovne stvari korisne za život - to sam naučila - objasnila je Božićević koja je s hrvatskom reprezentacijom na Mediteranskim igrama u Tarragoni osvojila zlato.

Božićević ima mnogo pratitelja preko društvenih mreža te se okušala u modelingu.

- Sport, marketing i modeling, sve je to povezano. Dobro se osjećam radeći to - dodala se Nikolina čiji se izgled uvijek u medijima isticao prije njezinih sportskih kvaliteta i rezultata.

- Prije me to smetalo jer smo moji sportski uspjesi pali u drugi plan, a izgled u prvi. Shvatila sam da se nemam čega bojati. Roditelji su me napravili takvu kakva jesam i na meni da njegujem darove koje sam od njih dobila - naglasila je Nikolina koja nam nije željela otkriti jeli netko osvojio njezino srce.

Volim zabavne dečke

- Tu ću ostati tajanstvena. Nemam neki posebni tip dečka. Važno je da me kroz priču i zezanciju osvoji - smije Nikolina koja slobodno vrijeme najviše provodi s obitelji.

- Mi profesionalni sportaši želimo što kvalitetnije povesti slobodno vrijeme. Sve ovisi u kojem je stadiju sezona. Najviše sam s roditeljima u slobodno vrijeme. Ipak je s obitelji najljepše - naglasila je Božićević kojoj je ugovor s mađarskim Vasasom istekao.

- Imam nekih ponuda, no odabrat ću klub gdje ću se moći još više napredovati. Uvijek idem korak po korak. Svaki idući trening novo je dokazivanje - rekla je Nikolina koja nakon odbojke planira ostati u sportu.

- Još o tome toliko ne razmišljam, no željela bih imati svoju teretanu ili fitness studio. To mi se jako sviđa - zaključila je Nikolina.