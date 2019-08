'Nisam još gledao Ferencvaros, ali sve će ovisiti samo o nama'

Dinamo nastavlja dominirati HNL-om, Zagrepčani su pred 2676 gledatelja u 3. kolu bez većih problema svladali (3-1) Goricu. Opet je briljirao Dani Olmo (gol i asistencija) koji svakodnevno pokazuje kako Dinamo s njim i bez njega nije ista momčad. Uz Danija Olma zabijali su još Moro i Gojak...

- Hrvatski? Ma ne, za sada znam samo riječi poput 'dobar dan, dobra večer ili bok' - sa smješkom je poručio debitant u modrom dresu Francois Moubandje, pa nastavio:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Zadovoljan sam, pobijedili smo, cijela momčad je dobro odradila ovu utakmicu. Meni je to bila prva utakmica poslije dugo vremena, trebala mi je, ali znam kako još moram raditi. Liga prvaka? Da, u Dinamo sam došao zbog Lige prvaka, čvrsto vjerujem kako ćemo se plasirati u to natjecanje. Dinamo je odlična momčad, možemo to ostvariti - završio je Moubandje.

Lovro Majer odličnu je partiju začinio lijepom asistencijom za pogodak Gojaka.

- Sretan sam zbog pobjede, odigrali smo mušku utakmicu, možda nismo pružili najbolju predstavu, ali to je zbog kvalitete suparnika. Gorica je prošlo kolo, pa i cijele prošle sezone puno puta pokazala o kakvoj se momčadi radi i nikome neće biti lako s njima - rekao je Lovro Majer, pa nastavio:

- Drago mi je zbog pune minutaže, najbitnije mi je da igram, uživam u svakoj utakmici za Dinamo. Da, drago mi je zbog te asistencije, no opet najvažnija su ta tri boda. Sada imamo maksimalan broj bodova, tako želimo ići dalje.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sada slijedi Ferencvaros...

- Nisam ih do sada uspio gledati, htio sam, ali nisam uspio pronaći gdje. Ma opet, u toj priči smo najbitniji mi sami, vjerujem da i protiv Mađara sve ovisi o nama.

Je li ovaj Dinamo bolji od prošlogodišnjeg?

- Teško mi je na to dati odgovor. Lani smo europsku sezonu otvorili protiv Hapoel Beer Sheve, pa smo ih odmah doma 'razmontirali', ali smo u prvenstvo ušli s kiksom. Sada ipak pobjeđujemo, imam osjećaj da smo podjednako kvalitetni kao i prošle godine - završio je Majer.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kristijan Lovrić i protiv Dinama se pokazao kao najvažniji igrač Gorice.

- Čestitam Dinamu, zasluženo su došli do tri boda, jednostavno su pokazali više od nas. Mi smo dali maksimum, ali protiv ovakve momčadi to nije bilo dovoljno. Dinamu u svakom slučaju želim svu sreću u kvalifikacijama za Ligu prvaka protiv Ferencvarosa - rekao je Kristijan Lovrić, pa dodao:

- Moj gol? Ma nije mi to najbitnije, igra se za bodove, a ne za dojam. Gol mi je drag, ali u meni ostaje žal, znam da smo mogli i trebali dati puno više. Na kraju smo ispali bez ispaljenog metka. Da, poslije utakmice sam mijenjao dres sa Stojanovićem, dobar je dečko, ali i dobar igrač.