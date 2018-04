'Nismo htjeli biti klaunovi i gledati kako City slavi naslov'

Čudesnu utakmicu su na Etihadu odigrali Manchester City i Manchester United, a na kraju su u dvoboju velikog preokreta slavili (3-2) crveni vragovi. Gradski derbi bio je najbolja reklama za engleski nogomet i Premier ligu, ponudio nogometnim zaljubljenicima čitavu lepezu raznih uzbuđenja.

- Stvarno me rastužio prvi gol Cityja, mislim da su nam već treći put ove sezone zabili nakon kornera. Bilo je važno da u nastavak uđemo s više samopouzdanja, kontrolirali smo posjed lopte, više nego ijedna momčad protiv Man. Cityja. Zaigrali smo agresivnije i to nas je dovelo do pozitivnog rezultata - rekao je Jose Mourinho, pa nastavio:

- Naš je cilj završiti na drugom mjestu, a ovom prilikom čestitam Manchester Cityju na novom naslovu. Nema dvojbe, osvojit će titulu i to zasluženo. Nikome ove sezone nisu dali nekakve šanse, oni jednostavno nisu prestali pobjeđivati. Mi nismo došli ovdje uništiti nečije slavlje, ne razmišljamo o tome. Samo želimo napredovati kako bi sljedeće sezone dostigli City.

I o Paulu Pogbi...

- Ako su izjave njegovog agenta točne i Pogba želi otići u neki drugi klub, cijena mu je upravo bitno porasla - završio je Mourinho.

Jedan od junaka bio je i strijelac pobjedničkog gola Chris Smalling...

- Nismo bili dobri u prvom dijelu, pa smo željeli u nastavku igrati s više ponosa i to smo uspjeli. Prvo poluvrijeme smo bili užasni, nismo igrali svoju igru - poručio je Smalling, pa dodao:

- Trener nam nije niti trebao puno toga reći u svlačionici, svi smo bili svjesni katastrofalne predstave u prvom dijelu. Poručio nam je samo da ne stojimo kao klaunovi i gledamo kako oni osvajaju naslov. Man. City cijele sezone igra sjajno, ali smo bili pravi i dobili ovako važnu utakmicu.

O svom golu...

- Kada puno griješite onda jedva čekate nekakvu priliku da se iskupite. Stvarno sam osjećao olakšanje nakon tog gola, drago mi je da sam pridonio pobjedi svoje momčadi. Pogba? On se nikada ne skriva na terenu, a danas je svih 11 igrača bilo na razini kada je to najviše trebalo - rekao je Smalling.

Josep Guardiola žarko je želio proslaviti naslov pred svojim navijačima...

- Šteta, ovo je ispao savršen dan za Man. United. U prvom dijelu smo dali maksimum, bili sjajni, ali onda u 10-15 minuta nastavka primali golove. I to je nogomet. No, idemo dalje. Veseli me što smo u prvom dijelu igrali s toliko hrabrosti i stvorili puno prigoda. Već se okrećemo novim utakmicama, pred nama je težak raspored, a mi jednostavno nismo bili dovoljno dobri u nastavku utakmice. Penal na Agüeru? Nisam dobro vidio situaciju, ali su mi rekli da je bilo kontakta - kratak je bio Guardiola.