Nismo imali ulaznicu za Osijek pa smo ponudili da volontiramo

Utakmica nogometne reprezentacije Hrvatske i Walesa u subotu u Osijek i Slavoniju privukla je velik broj velških navijača. Mnogi od njih prije dolaska nisu puno znali o Hrvatskoj pa su otkrili da im se jako sviđa. Među njima je bio i bračni par Arfon (57) i Beryl (56) Griffiths iz mjesta Llanuwchllyn u Walesu.

U Osijek su doputovali iako nisu imali ulaznicu za utakmicu. Nadajući se čudu, da će ipak nekako ući na osječki stadion, javili su se mailom županijskoj Turističkoj zajednici i zamolili za mogućnost da volontiraju na stadionu, samo da bi popratili utakmicu.

- Wales pratimo već pet godina i putujemo za reprezentacijom gdje god idu. Prije smo voljeli ragbi jer to je naš nacionalni sport, a i ja sam ga igrao 20 godina, ali onda smo jednom otišli na utakmicu nogometne reprezentacije i jako nam se svidjela atmosfera na stadinu. To zajedništvo, jedinstvo, svi plešu, pjevaju, navijaju. Nekada bude toliko dirljivo da plačemo od sreće. Pratili smo ih kroz cijele kvalifikacije. Bili smo u Irskoj, Danskoj, Austriji, Francuskoj, Portu. Kada smo saznali da će igrati sa Hrvatskom odmah smo se prijavili za put - govore uglas, pa nastavljaju:

Foto: Snimio citatelj/24sata

- Naša reprezentacija ima način na koji boduje svoje navijače. Za svaku kupljenu kartu za utakmicu dobijete 1 bod. Mi smo imali 5 bodova, a oni koji su imali 9, imali su pravo među prvima kupiti ulaznicu. Kako je bilo malo karata u prodaji, naravno da su one sve već bile prodane u prvom krugu tako da smo mi ostali bez ulaznica. Oglasio sam na internetu da želim kupiti ulaznice, ali nitko se nije javio za prodaju. No, nismo htjeli odustati od putovanja u Hrvatsku, gdje nismo nikada prije bili, a i kartu za let smo kupili još u travnju.

- Pokušao sam stoga pisati vašoj turističkoj zajednici, složio sam tekst, provukao ga kroz google prevoditelj i poslao. Dobio sam odgovor da nam na žalost ne mogu pomoći oko toga da volontiramo na stadionu jer su već dobili stotinu sličnih mailova i upita. No, gledali smo utakmicu u gradu s ostalim navijačima Walesa koji nisu imali ulaznice - kažu simpatični Arfon i Beryl koji su, prije dolaska u Osijek, četiri dana boravili u Trogiru, Zadru i Splitu, posjetili Plitvička jezera i potom došli u Osijek gdje su bili za vikend.

- Plitvička jezera su jako lijepa, ali je bila prevelika gužva. Unajmili smo auto pa smo se vozili do Jezerca, preko planina, duž cijele zemlje, vidjeli smo mnoge male farme, ovce, jezera. Jako je lijepo kod vas. Žao mi je što nisam imao više vremena za obilazak jer sam i sam poljoprivrednik, imamo malu farmu, pa sam htio vidjeti kako stvari funkcioniraju kod vas - prokomentirao je Arfon, dodajući kako im praćenje velške reprezentacije svaki puta daje mogućnost da u par dana obiđu zemlju u kojoj gostuju pa im te prigode uvijek budu i mali godišnji odmori.

Obišli su tako, kažu, dosta zemalja Europe. Sada im slijedi Slovačka u listopadu, koju su već stavili u svoje planove, a razmišljaju i o Azerbejdžanu.