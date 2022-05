'Nismo ništa zabranili! Hajduk je trebao javiti što se unosi. Mi nismo krivi što ne igra u Europi'

U Zagrebu je nakon vječnog derbija između Dinama i Hajduka, u kojem su 'plavi' slavili 3-1 golovima Petkovića, Oršića i Baturine, više stotina huligana napalo policiju.

Neredi su izbili kao znak protesta jer torcidašima nije bilo dozvoljeno unijeti transparente, a iz Dinama su oštro odgovorili rekavši da im je isto bilo omogućeno, ali uz prethodnu najavu.

Član Uprave Dinama Krešimir Antolić u razgovoru za Novu TV opetovano je opovrgnuo navode da Torcidu nisu pustili na stadion te je istaknuo da nema ničeg spornog.

Po treći put ću demantirati te laži koje se već dva dana stavljaju u eter da smo mi nekome nešto zabranili. Nismo nikom ništa zabranili, nego smo Hajduku poslali upute za njegove navijače u kojima je lijepo stajalo da 48 sati prije utakmice trebaju dostaviti popis svojih transparenata, megafona i bubnjeva koje trebate unijeti - kazao je Antolić pa odgovorio na pitanje što je sporno u bubnjevima i megafonu:

- To su vam jednostavno europski uzusi. Dinamo je imao tu privilegiju da je posljednjih 10-15 godina igrao s najvećim europskim klubovima i to su normalne razmjene informacija između dva kluba. To što Hajduk nije igrao Europu ili nije igrao u nekim ozbiljnim europskim državama to nije problem Dinama. Ja ću vam reći europski standard, Dinamo je od Seville dobio upute da navijači mogu unijeti transparente 3x2 metra, megafone ne mogu, bubnjeve ne mogu i da na svojoj tribini mogu imati samo vodu. Mogli su to ili prihvatiti pa ući na tribinu ili reći 'mi to nećemo', ali to ih ne bi opravdalo da dva sata poslije utakmice napadnu španjolsku policiju na autocesti.

Antolić je na pitanje misli li da bi situacija bila obrnuta da su se Dinamovi navijači našli u ovakvoj situaciji odgovorio:

- Objasnite mi pitanje, ne razumijem - kazao je pa dodao:

- Odakle ja to mogu znati? Naravno da mi komuniciramo s navijačima, netko je danas rekao u javnom prostoru da nema komunikacije između klubova, a to nije točno.

Ministar Božinović rekao je da je spreman biti medijator.

- Ne treba nama medijator, mi komuniciramo s Hajdukom na svim razinama. Ovdje je očigledno pukla komunikacija između Hajduka i Torcide. Da li zato što ih Hajduk ne smije ništa pitati ili zato što ih Torcida ignorira, to je opet pitanje za njih - zaključio je Antolić.

