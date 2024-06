Ništa od 'hrvatskog' finala: Poraz Pavića u polufinalu jakog ATP Queen's Cluba u Londonu

Hrvatski tenisač Mate Pavić nije se uspio sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirati u finale parova na ATP turniru u londonskom Queen's Clubu. Njihova serija pobjeda stala je na broju 12 nakon što su ih u polufinalu svladali specijalisti za igru u pojedinačnoj konkurenciji Taylor Fritz i Karen Hačanov sa 4-6, 6-3, 12-10.

U prvom gemu dvoboja Pavić i Arevalo su napravili "break" oduzevši servis Fritzu, ali to je ostao i jedni "break"kojega su napravili. Ipak, to im je bilo dovoljno za osvajanje prvog seta. Arevalo je pokleknuo na svom početnom udarcu kod rezultata 1-2 u drugom setu, a mogli su Fritz i Hačanov još jednom oduzeti servis Salvadorcu kod 2-5. No, Arevalo je spasio tri set-lopte suparnika da bi kod servisa za set Hačanov bio suočen s odlučujućim poenom. Tada je pogodio as na samu liniju pa je pobjednik odlučen u produženom "tie-breaku".

Pavić i Arevalo su prvi stigli do prednosti nakon neobične situacije kada je glavni sudac procijenio da je Fritz dirao loptu preko mreže, no tu su prednost vrlo brzo i ispustili. Ključni se trenutak dogodio kod 10-10 kada je Arevalo u jednoj izmjeni udaraca s osnovne linije pogriješio te suparnicima omogućio meč-loptu uz servis što su oni i iskoristili.

Fritz i Hačanov će u finalu igrati protiv boljih iz ogleda branitelja naslova Hrvata Ivana Dodiga i Amerikanca Austina Krajiceka protiv Britanca Neala Skupskog i Novozelađanina Michaela Venusa.