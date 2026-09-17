Wojciech Szczesny u 6. kolu La lige napravio je veliku pogrešku kod drugog gola Barcelone u 7-2 pobjedi protiv Racinga
Ništa od Livakovića. Trener Flick istaknuo da će iskusni Poljak biti druga opcija na golu Barce
Šesto kolo La Lige nije donijelo promjene na vrhu španjolskog prvenstva. Barcelona je opet zabila više od pet golova, a ove joj je srijede mušterija bila momčad Racinga, koja je izgubila 7-2.
Hansi Flick prisilno je zamijenio golmana na početku drugog poluvremena. Iz igre je izašla prva opcija, Joan Garcia, koji se poskliznuo krajem prvog dijela. Izvadili su Garciju iz igre, a zamijenio ga je iskusni poljski golman Wojciech Szczesny (36).
Ipak, Poljak, koji se vratio iz mirovine kako bi se pridružio Barceloni, nije se proslavio na mreži. U 65. minuti napravio je neprihvatljivu pogrešku, primio je rutinsko dodavanje ispred mreže, ali se zapetljao, a protivnički igrač mu je uzeo loptu i smanjio zaostatak na 4-2.
Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković u srijedu je ostao na klupi, no izgleda da će i ostati jer trener Barcelone Livakovića vidi kao treću opciju na golu Barcelone usprkos pogreški iskusnog poljskog golmana.
- Svi griješimo, samo što kada to učini golman, onda često rezultira golom. Morat će bolje idući put, ali to je nogomet. Szczesny ostaje naš drugi golman - rekao je Hansi Flick, trener Barcelone nakon utakmice.
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