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Ništa od Livakovića. Trener Flick istaknuo da će iskusni Poljak biti druga opcija na golu Barce

Piše Ivan Tomašković,
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Ništa od Livakovića. Trener Flick istaknuo da će iskusni Poljak biti druga opcija na golu Barce
Foto: Peter Cziborra
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Wojciech Szczesny u 6. kolu La lige napravio je veliku pogrešku kod drugog gola Barcelone u 7-2 pobjedi protiv Racinga

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Šesto kolo La Lige nije donijelo promjene na vrhu španjolskog prvenstva. Barcelona je opet zabila više od pet golova, a ove joj je srijede mušterija bila momčad Racinga, koja je izgubila 7-2.

Hansi Flick prisilno je zamijenio golmana na početku drugog poluvremena. Iz igre je izašla prva opcija, Joan Garcia, koji se poskliznuo krajem prvog dijela. Izvadili su Garciju iz igre, a zamijenio ga je iskusni poljski golman Wojciech Szczesny (36).

Pre Season Friendly - FC Barcelona v Al Ahly
Foto: Bruna Casas

Ipak, Poljak, koji se vratio iz mirovine kako bi se pridružio Barceloni, nije se proslavio na mreži. U 65. minuti napravio je neprihvatljivu pogrešku, primio je rutinsko dodavanje ispred mreže, ali se zapetljao, a protivnički igrač mu je uzeo loptu i smanjio zaostatak na 4-2.

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković u srijedu je ostao na klupi, no izgleda da će i ostati jer trener Barcelone Livakovića vidi kao treću opciju na golu Barcelone usprkos pogreški iskusnog poljskog golmana. 

- Svi griješimo, samo što kada to učini golman, onda često rezultira golom. Morat će bolje idući put, ali to je nogomet.  Szczesny ostaje naš drugi golman - rekao je  Hansi Flick, trener Barcelone nakon utakmice. 

LaLiga - Levante v Barcelona
Foto: Pablo Morano

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