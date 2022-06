Ništa od mirovine: Blažičko će i dalje komentirati HNL. Evo tko će još prijeći na novi TV kanal

Utakmica Dinamo - Nafta (3-0) bila je posljednja koju je prenosila Hrvatska nogometna televizija (HNTV). Projekt HNS-a, koji je krenuo 2016., novim ugovorom o medijskim pravima s HT-om vrijednim 44 milijuna eura odlazi u povijest.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo u Sloveniji

- U prosjeku smo radili između 180 i 200 utakmica godišnje, od Prve HNL do utakmica veterana, od europskih kvalifikacija do mladih reprezentacija, žena, klinaca, amatera. Bili smo svugdje gdje se igrao nogomet i bila nam je neopisiva čast. Ovom prilikom želim svima vama zahvaliti i pozdraviti vas. Eto, do neke druge prilike srdačan pozdrav iz Lendave. Tko zna, možda ćemo vam malo i nedostajati - rekao je komentator utakmice "modrih" Ivan Ljubić u odjavi.

Gdje gledati HNL?

Nakon 11 godina prijenosi domaćeg prvenstva neće biti na Arenasportu. Početkom srpnja s emitiranjem kreću nova dva kanala MAXSport. Moći će se gledati na MAXtv-u u sportskom paketu, na EVOtv-u i Iskon TV-u. Ne i na A1 televiziji, Telemachu, Total TV-u i Optimi. Prvi prijenos bit će onaj Superkupa na Maksimiru između Dinama i Hajduka 9. srpnja.

Novi kanali emitirat će sve utakmice HNL-a i Kupa, neke utakmice Prve nogometne lige (drugi rang), prvu ligu nogometašica, futsala, neke utakmice mladih reprezentativnih selekcija i prijateljske utakmice A reprezentacije koja nisu uključena u postojeći ugovor s Uefom.

Osim MAXSporta, jednu utakmicu po kolu HNL-a prenosit će i HTV na 2. programu, ali tek od drugog kruga prvenstva i 10. kola koje se igra sredinom rujna. Nacionalna televizija imat će stalni termin nedjeljom od 15 sati, a moći će izabrati jedan derbi Dinama i Hajduka, još tri derbija između velike četvorke (koji nisu Dinamo - Hajduk), 18 utakmica nekog kluba iz velike četvorke i drugih klubova u ligi i pet utakmica u kojima ne igraju Dinamo, Hajduk, Rijeka ni Osijek.

Tko će komentirati HNL?

Kako neslužbeno doznaju 24sata, gotovo svi postojeći komentatori HNTV-a dogovorili su komentiranje utakmica i na novom kanalu. To su Saša Marić, Anđelko Kecman, Ivan Ljubić, Mateo Pukšar, ali i iskusni Ivan Blažičko (60), koji je u veljači najavio da odlazi u mirovinu.

Što je s emisijom?

Podcast "Utakmicu po utakmicu", koji su radili Kecman, Ljubić, Pukšar i Igor Ćurković, kako doznajemo, nije u planu na novim kanalima, ali će svako kolo HNL-a pokriti posebna emisija zanimljiva imena: "HNL emisija".

Nogometni eksperti i stalni komentatori utakmica trebali bi ostati Rajko Magić (67), bivši trener Slaven Belupa, zaprešićkog Intera i Hrvatskog dragovoljca, uz Marija Cvitanovića (47), bivšeg trenera Dinama, koji je zadnji posao imao u Al Wehdi u Saudijskoj Arabiji 2019.

Najčitaniji članci