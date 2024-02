Ništa od naslova: Ćorić izgubio ATP finale u Montpellieru

Hrvatski tenisač Borna Ćorić nije uspio osvojiti naslov pobjednika na ATP turniru u Montpellieru, u finalu ga je svladao Kazahstanac Aleksandar Bublik s 5-7, 6-2, 6-3.

Ćorić je tako u devetom ATP finalu u karijeri po šesti put ostao izgubio. Ostao je na tri osvojena naslova, a posljednji je bio prije godinu i pol dana kada je osvojio "Masters 1000" turnir u Cincinnatiju. S druge strane, Bublik je osvojio četvrti ATP naslov u karijeri, a drugi u Montpellieru gdje je bio najbolji i prije dvije godine, usto ima i trofeje iz Hallea i Antwerpena.

U sva tri seta Ćorić je kretao lošije od suparnika i dok je u prvom uspio preokrenuti u naredna dva ipak nije mogao nadoknaditi početni zaostatak.

Bublik je odmah na početku dvoboja oduzeo servis Ćoriću, poveo 3-0, a kod 4-1 imao i dvije vezane "break-lopte" za 5-1. Tada je frustrirani Ćorić slomio reket i - proigrao. Izvukao je taj svoj servis-gem, potom oduzeo servis Bubliku i vratio se u rezultatsku ravnotežu. Kod 5-5 Ćorić je još jednom oduzeo servis Bubliku i riješio prvu dionicu u svoju korist.

No, u drugom setu Bublik je stigao do "breaka" kod svog vodstva od 3-1, a onda je još jednom oduzeo servis Ćoriću za 6-2 i mogućnost da servira prvi u odlučujućem trećem setu.

Kazahstanac je nastavio dominirati terenom i poveo sa 3-0 u odlučujućem setu prije no što je uslijedilo Ćorićevo "buđenje". Imao je 27-godišnji Zagrepčanin kod zaostatka 1-3 dvije vezane prilike za "break", ali Bublik se odlučio na maksimalni rizik te drugim servisima od preko 200 kilometara na sat se izvukao iz nezgodne situacije. Posljednju priliku za povratak u meč Ćorić je imao kod 2-4 kada je stigao do još dvije "break-lopte" za povratak, no opet ih nije iskoristio iako se kod jedne igralo nakon što je uspio vratiti Bublikovu bombu od servisa.