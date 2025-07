Ništa od povratka u Dinamo? Ivanušec blizu odlaska u Grčku

Luka Ivanušec blizu je odlaska iz Feyenoorda. Prema pisanju grčkih medija, povremeni hrvatski reprezentativac karijeru bi trebao nastaviti u PAOK-u. Riječ je o posudbi s mogućnošću otkupa ugovora. Ivanušec s nizozemskim klubom ima ugovor do 2028. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:42 Napad na navijača kojem je Ivanušec dao dres | Video: čitatelj/24sata

Za njega se zanimao i Dinamo. Upravo je iz Maksimira prije dvije godine ostvario veliki transfer vrijedan 7,8 milijuna eura i preselio u Feyenoord. Iako je dobro započeo u Nizozemskoj, s vremenom je potpuno pao u drugi plan. Minute je skupljao na kapaljku, a već sezonu kasnije tadašnji sportski direktor Marko Marić pokrenuo je inicijativu da ga Dinamo vrati.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Tada je, prema navodima, bio jako blizu povratku, no posudba se nije realizirala. Sličan scenarij ponovio se i ovog ljeta, ali s puno manjim intenzitetom. Na kraju se krilni napadač ipak odlučio za odlazak u Grčku.

Ivanušec je prošle sezone za Feyenoord odigrao tek 21 utakmicu u svim natjecanjima, a samo osam puta našao se u početnoj postavi. Postigao je jedan pogodak. U PAOK-u će ga dočekati i jedno poznato lice iz reprezentacije, stoper Dejan Lovren, koji je ondje stigao prošle godine iz Lyona. Do nedavno je član grčke momčadi bio i reprezentativni vratar Dominik Kotarski, no on je nedavno odlučio preseliti u danski Kopenhagen.