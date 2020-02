Ništa od titule: Dragan Bender dobit će otkaz u Milwaukeeju...

Dragan Bender (22) dobit će otkaz u Milwaukee Bucksima.

Procedura za otpuštanje hrvatskog košarkaša već je započeta, javlja najugledniji NBA insajder, ESPN-ov Adrian Wojnarowski.

Milwaukee is waiving Dragan Bender, clearing the way to sign F Marvin Williams as soon as Monday, league sources tell ESPN. Williams buyout is complete with Charlotte and will be waived as soon today.