Ništa Pulev i Wilder: Ograniče li broj borbi, Joshuu čeka Fury!

Korona virus na neko je vrijeme 'paralizirao' sportske događaje u svijetu, a još se ne zna kad bi pandemija uopće mogla završiti pa su sudbine mnogih sportskih natjecanja pod znakom upitnika, dok su mnoga odgođena ili otkazana. Takav je slučaj i s mečem teškaškog boksačkog prvaka Anthonyja Joshue (30) i Bugara Kubrata Puleva (38).

Njihov je meč odgođen, a trebao se održati 20. lipnja. No, postoji mogućnost da se meč i otkaže. Trenutno organizatori rade na tome da se nađe novi datum u kolovozu ili rujnu, ali potraje li pandemija korona virusa do tada, to bi moglo značiti i otkazivanje.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Također, Joshua se, prema riječima njegova promotora, možda može boriti samo jednom ove godine, a dogodi li se to onda njegov protivnik nikako neće biti Kubrat Pulev.

Foto: STEVE MARCUS

Kako tvrdi britanski Sun, Eddie Hearn je rekao da bi Kubrat Pulev mogao ostati bez meča za titulu te da bi u njegove cipele mogao uskočiti Tyson Fury (31) u velikom britanskom okršaju za ujedinjenje teškaških titula. Bio bi to pravi boksački spektakl, a i pravo osvježenje nakon tko zna koliko vremena bez sporta. No, ako se situacija smiri, Kubrat bi mogao imati svoj 'labuđi pjev'.