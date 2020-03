Joshua mora u samoizolaciju: Družio se s kraljevskom obitelji

Prije mjesec dana rasprave su bile o tome kakav bi spektakularni meč bio onaj između Anthonyja Joshue (30) i Tysona Furyja (31) ako britanski prvak pobijedi Bugara Puleva (38) u meču koji se trebao održati 20. lipnja. No, samo mjesec dana o tome se više i ne govori, a spomenuti sportaši se ističu humanitarnim radom ili pak u slučaju Joshue - odlaskom u samoizolaciju.

Naime, svjetski teškaški prvak prije 16 dana bio u društvu kraljevske obitelji te princa Charlesa (71) kojem je dijagnosticirana zaraza koronavirusom. Iako Charles ima blaže simptome, svi njegovi kontakti moraju ići u samoizolaciju kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze pa tako i Anthony Joshua.

Foto: Ben Stansall/Press Association/PIXSELL

Glasnogovornik teškaškog prvaka potvrdio je da je AJ u samoizolaciji, no ne pokazuje nikakve simptome zaraze. A na Twitteru se javio i sam teškaški prvak.

Hi guys, hope everyone’s staying safe!



It's humbling to see people giving their everything right now to keep us safe. Shout to everyone on the front-line.



We see you, we appreciate you, we thank you and we’re in awe of you!