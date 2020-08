Nisu ga zaboravili: Tudor dijelio autograme na predstavljanju

<p>Juventus je u nedjelju predstavio <strong>Andreu Pirla</strong> i njegov stručni stožer, a danas su se oni i prvi put okupili u klupskom kampu. Sad već bivši trener <strong>Hajduka Igor Tudor</strong> (42) prvo je po dolasku morao obaviti testiranje na virus, kao i Pirlo te svi ostali članovi stožera, a onda su se mogli baciti na posao i planiranje priprema. </p><p>Obavili su zajedničko fotografiranje, a iako ga nije bilo od 2007. godine, navijači i dalje pamte Tudora. Htjeli su se fotografirati s njim, a neki su dobili i autogram.</p><p>Splitski trener tako se vratio u klub u kojem je proveo osam godina. Došao je u Juve 1999. godine, a otišao 2007. Ukupno je odigrao 174 utakmice i osvojio dvije Serie A.</p><p>Pirlo je potpuno iznenada dobio priliku doći na klupu Juvea nakon što je otkaz dobio Maurizio Sarri, a nekad sjajni nogometaš je inzistirao na Tudorovom dolasku. Sad već bivši trener Hajduka je danima razmišljao što napraviti, a nakon što je odlučio, trebalo je riješiti i neke administrativne stvari. Kako je bio pod ugovorom s 'bilima', moralo je doći do raskida ugovora, a to znači da je Hajduku trebala pripasti odšteta zbog prijevremenog raskida.</p><p>Na kraju je došlo do dogovora, a splitskom klubu će pripasti 440 tisuća eura. Tudoru je htio to što prije riješiti pa je, prema riječima talijanskog Tuttosporta, sam uplatio 150.000 eura.</p>