Kolega\u00a0Neven Cvijanovi\u0107\u00a0se sa \u0160timcem u live Facebook-intervjuu dotaknuo mnogih pro\u0161lih i aktualnih tema, kao npr.: izbora za predsjednika HNS-a:

- Nije mene u izboru za HNS porazio ni Zdravko Mami\u0107, ni Davor \u0160uker, ni pokojni Vlatko Markovi\u0107 koji je bio u poodmaklom stanju bolesti i nije, na \u017ealost, vi\u0161e ni znao \u0161to radi. Mene je tada porazila korumpirana dr\u017eava! - rekao je \u0160timac.

- Ja sam u sebi i ljudima koji su me pratili u kandidaturi za izbornika vidio izlaz za Hrvatsku i za sebe. Tada sam bio pod suspenzijom HNS-a u kojem su se silno bojali poraza od Srbije!\u00a0Ja se toga nikad nisam bojao nego sam sa svojim suradnicima hrabro i\u0161ao kroz kvalifikacije.

\u0160to danas misli o bjeguncu od hrvatskog pravosu\u0111a Z.M. (60) i jesu li u kontaktu?

- Mami\u0107 i ja se nismo jako dugo \u010duli. On, na \u017ealost, prolazi jednu katarzu i sigurno mu nije lako. On je napravio dosta gre\u0161aka, ali zasluge za Dinamove uspjehe nitko mu ne mo\u017ee oduzeti. On je koristio instrumente HNS-a isklju\u010divo u korist samo jednog kluba i to je platforma u kojoj se nismo slagali, ali istina je da je on tvorac velikog Dinama.

Aktualni predsjednik i njegov suigra\u010d iz legendarne '98-e,\u00a0Davor \u0160uker?

- Davor je napredovao u odnosu na to doba kada je HNS bio majka samo jednom klubu, a ma\u0107eha svima ostalima. \u0160ukera mo\u017eemo voljeti ili ne, ali ne mo\u017ee mu nitko oduzeti uspjehe koje je imao i kao igra\u010d i kao \u010delnik HNS-a.

U razgovoru je kolega pohvalio \u0160tim\u010devu elokvenciju.

- I Mami\u0107 se uvjerio da mo\u017ee u polemiku sa svima, ali ne sa mnom. Jer ja sam baratao argumentima. Da smo imali druk\u010diji model odavno bi od TV prava imali novce koje \u0107e hrvatski nogomet tek sad zaraditi.

Mi\u0161ljenje o novom ugovoru vezano uz TV prava Prve HNL?

- Ne vidim ni\u0161ta sporno u toj tvrtki, a ponu\u0111eni novac opravdava posao gospodina Damira Mi\u0161kovi\u0107a koji je sve \u0161to dotaknuo u\u010dinio uspje\u0161nim. Rijeka ne da nije imala za pla\u0107e nego ni za \u010daj, a on je napravio prvake, europski prepoznatljiv klub, sagradio kamp koji mo\u017ee biti uzor svima, a onda i stadion na Rujevici - pri\u010dao je \u0160timac pa dodatno pojasnio:

- Mi\u0161kovi\u0107 Kantridu nije napravio samo zbog glupastog vodstva Grada Rijeke koje nije prepoznalo va\u017enost projekta. Ako jedan takav \u010dovjek, bez ijedne mrlje u svom \u017eivotu i karijeri, ka\u017ee da je to dobar posao onda mi nemamo nikakvog razloga sumnjati u takvog \u010dovjeka. Ali naravno... Treba se o ne\u010demu pisati. Pa se tu jo\u0161 na\u0111e i Brbi\u0107 koji je uvijek protiv i onda: imamo \u0161to imamo.

Brbi\u0107, Hajduk...?

- \u017dalim i Stani\u0107a i Tudora \u0161to se koprcaju u toj situaciji u Hajduku. Bio Hajduk 20 ili 30 bodova iza Dinama, bio 2., 3. ili 4., to je nebitno. Ovi sad su nas navikli da je normalno da od Dinama u Splitu dobijemo tri, a od Rijeke \u010detiri komada. A Hajduk ako nije prvi onda to nije to.

Uprava?

- Stalno ne\u0161to obe\u0107avaju. Ja sam po\u0161tenim i krvavim radom Hajduku omogu\u0107io: trofeje. U pet godina Hajduk tri naslova, a Dinamo jedan. I jedan je poklonjen Zagrebu. Imperativ je bio rezultat. Vi\u0161e nije imperativ rezultat nego ideali. Ne znam samo na koji se to moral pozivaju.

Hajduk je, misli klupska legenda, postao 'alibi pri\u010da za nesposobne':

- U klubu su ljudi koji su 'pali s kru\u0161ke', nemaju veze s nogometom. I ne da se dugoro\u010dna \u0161ansa treneru. Ovi sada upiru u HNS kao krivca za vlastitu nesposobnost i neuspjehe i prije nego \u0161to se odigra jedna minuta. A godine prolaze... - zaklju\u010dio je u razgovoru za Sport Klub izbornik Indije,\u00a0Igor \u0160timac.