Najavljivali su čelnici i igrači Primorca da će se pokušati suprotstaviti favoriziranom Hajduku i da neće istrčati s bijelom zastavom, a da to nisu bile samo prazne riječi potvrdili su i na terenu, gdje su dugo držali Hajduk u šahu. Na koncu su bijeli materijalizirali individualnu kvalitetu, pobijedili su 2-1, no za to im je trebao puni angažman cijele momčadi, morali su u igru ući praktično svi najjači igrači.