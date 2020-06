Nitko kao Ari: Uzeo je 17 trofeja

<p>Lipanj 2010. Iz Šibenika je u Dinamo stigao talentirani 19-godišnjak. Na treninge je išao tramvajem, a tih dana jedan trenutak posebno mu se urezao u pamćenje</p><p>- Zaustavio me na stanici jedan navijač, prepoznao me i rekao mi: ‘Pokaži sad zašto smo te doveli’.</p><p>Bio je to motiv koji ga je pratio svih ovih deset godina. I pokazao je.</p><p>Lipanj 2020. <strong>Arijan Ademi</strong>, taj 19-godišnji dječak, danas je u 30. godini, a s Dinamom je osvojio 17 trofeja, kao nitko u povijesti. A povijest datira od 1911. godine. Lamza, Zambata, Mlinarić, Kranjčar, Cvitanović...</p><p>- Kad vidim tko je sve igrao u Dinamu, kakve veličine, kakvi igrači... Gotovo nevjerojatno. Stvarno nevjerojatno.</p><p>Povijest Dinama ne pamti ni jednog sa 17 trofeja. Pamti dvojicu sa 16, Mihael <strong>Mikić </strong>i Tomo <strong>Butina</strong>. Upravo je Butina bio kapetan i lider momčadi te 2010. kad je Ademi stigao u klub. Danas, Ademi je kapetan. I lider.</p><p>- Biti kapetan ove momčadi je veliki privilegij, puno veći nego što neki misle. I zato sam dječački san ispunio u Maksimiru. Puno se toga promijenilo u tih deset godina, osim jedne konstante. Dinamo je šampionski klub, uzor svima na ovim prostorima po kvaliteti i organizaciji - rekao je Ademi</p><p>S Dinamom je upisao stotine pobjeda, no priča je počela - porazom. Debitirao je na Maksimiru 31. srpnja 2010. u 2. kolu HNL-a protiv Rijeke. Bio je to Dinamov prvi domaći poraz od Rijeke nakon četiri godine. Na prvi gol u HNL-u morao je čekati 925 dana, a zabio ga je u 2-1 porazu, ovaj put u Osijeku.</p><p>- Najbolji i najgori trenuci? Ha, najbolji su svi ovi trofeji, europsko proljeće prošle godine, kad smo ostvarili snove navijača od pola stoljeća. Najgori? To svi znamo, ne bih se na to vraćao niti se želim podsjećati</p><p>Otkad je došao, svake godine bio je prvak. Ne znamo znate li, ali jedine sezone kad Dinamo nije bio prvak, 2017., kad je naslov uzela <strong>Rijeka</strong>, Ademi nije igrao zbog suspenzije. Eh, da, jedine godine kad Dinamo nije dočekao zimu u Europi bilo je protiv Skenderbega. Gle čuda, ni tad nije bilo Ademija. </p>