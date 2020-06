Najbolji igrač sezone - Kadzior! Najveće razočaranje Hajrović, a trojac je zabio pola svih golova

Dinamovi su treneri ove sezone puno rotirali momčad, pa su samo desetorica u HNL-u odigrali 50% (ili više) minuta. A među njima nema Olma, Ademija, Stojanovića, Majera, Ivanušeca...

<p>Dinamo je uvjerljivo, iako 'modri' ne igraju dobro u zadnje vrijeme, stigao do novog naslova hrvatskog prvaka. Zagrepčani su predvođeni Nenadom Bjelicom 'prohujali' HNL-om, dok je Igor Jovićević samo dovršio posao. Koji je, realno, mogao dovršiti bilo tko. 'Modri' su već do korone i toliko neobjašnjive promjene trenera drugoplasiranoj Rijeci bježali 18 bodova, dok su Lokomotiva, Hajduk i Osijek zaostajali i koji bod više.</p><p>Igor Jovićević je sa samo sedam osvojenih bodova u četiri utakmice dodatno povećao prednost nad pratiteljima, sada se na drugom mjestu HNL-a nalazi Lokomotiva s 19 bodova zaostatka za novim/starim prvakom Hrvatske. No, i aktualnom treneru 'modrih' jasno je kako njegova momčad ne igra dobro, kako Dinamo do kraja sezone mora pokazati pravo lice, ponovo postati opasan i goropadan.</p><p>Nenad Bjelica i Igor Jovićević ove su sezone, samo u Prvoj HNL, koristili usluge 33 nogometaša. Neki su pojedinci, poput Olma, Šituma, Atiemwena, Pinta, Leškovića ili Baturine, tijekom sezone napustili klub, drugi (Moharrami, Ćuže) se pak vratili s posudba. Dinamo je i ove godine prve seniorske minute dao nekolicini igrača (Gvardiol, Baturina, Franjić, Šipoš, Krizmanić), a od svih je ozbiljniju minutažu dobio tek Joško Gvardiol. Koji iza sebe ima pet uzastopnih utakmica s punom minutažom, to drugi 'klinci' mogu tek sanjati.</p><p>Zanimljivo, samo je deset igrača Dinama ove sezone odigralo 50% (ili više) minuta u HNL-u, a to su Damian Kadzior (2134 minute), Dominik Livaković (2070), Nikola Moro (2031), Mislav Oršić (1830), Bruno Petković (1687), Marin Leovac (1530), Kevin Theophile (1511), Emir Dilaver (1441) i Dino Perić koji je na travnjaku ukupno proveo 1436 minuta. Najmanje ih je pak skupio mladi veznjak Tomislav Krizmanić koji je protiv Slaven Belupa upisao jedini nastup, na terenu bio tek jednu minutu.</p><p>Najstariji prvotimac Dinama ove je sezone Danijel Zagorac koji je rođen 7. veljače 1987. i ima 33, dok je najmlađi Joško Gvardiol (rođen 9. siječnja 2002.) koji ima 18 godina. A razlika između najstarijeg i najmlađeg prvotimca 'modrih' je 14 godina, 11 mjeseci i 16 dana. Zagrepčani su u HNL-u imali tek tri kapetana, a to su bili Arijan Ademi (12 puta), Dominik Livaković (11 puta) i Danijel Zagorac koji je kapetansku traku ponio sedam puta. I baš u svakom prvoligaškom nastupu ove sezone bio kapetan momčadi.</p><p>Dinamo je u dosadašnjih 30 kola zabio 57 golova (tek 1,9 po susretu), a najveći teret s te su strane ponijeli Mislav Oršić, Damian Kadzior i Bruno Petković koji su kombinirano u HNL-u zabili 29 puta. Hrvatski prvak i ove sezone ima dojmljivu obranu, 'plavi' su u 30 kola kapitulirali tek 15 puta, Dominik Livaković je primio 10 (u 23 nastupa), a Danijel Zagorac pet golova u sedam nastupa.</p><h2><strong>Najbolji igrači prvenstvene sezone</strong></h2><p><strong>1. Damian Kadzior</strong><br/> Damian Kadzior iza sebe ima fantastičnu prvoligašku sezonu u kojoj je u 26 nastupa skupio po 10 golova i asistencija. Takav mu je učinak donio pozive u poljsku reprezentaciju, Kadzior je ove sezone s desnog krila potpuno istisnuo Izeta Hajrovića. Ipak, na europskoj je sceni imao minimalan učinak (dva nastupa u Ligi prvaka, odigrao tek 59 minuta), Bjelica je na njegovu 'ljevicu' praktički računao samo u prvenstvu. A 28-godišnji Poljak ove je sezone bitno iskočio, uz takve brojke teško će ga netko udaljiti iz početnog sastava.</p><p><strong>2. Mislav Oršić</strong><br/> Nenad Bjelica i Igor Jovićević ove sezone nisu uspjeli pronaći zamjenu za Mislava Oršića na lijevom krilu. Priliku su dobivali Atiemwen, Šitum i Marin, po potrebi na toj poziciji zaigrao i Ivanušec. Mislav Oršić je bio prvo ime momčadi u Europi (sedam golova, četiri asistencije), dok smo ga u HNL-u rangirali iza Kadziora. U pohod na Dinamov novi naslov prvaka ugradio je 12 golova i pet asistencija, time stigao i do hrvatske reprezentacije.</p><p><strong>3. Bruno Petković</strong><br/> Bruno Petković igri Dinama daje 'miris i okus', stasiti napadač (193 cm) nerijetko je 'nemoguća misija' za suparničke čuvare. Njegova je statistika (sedam golova, devet asistencija) vrlo blizu prošlogodišnjoj, ali njegova je pojava na terenu za cijeli Dinamo od nevjerojatnog značaja. Hrvatski reprezentativac skače, gradi loptu, razigrava, lucidnim potezima 'ubija' suparnike. I za Zagrepčane znači mnogo više od klasične uloge centarfora koji je zadužen za golove. </p><p><strong>4. Dominik Livaković</strong><br/> I kada momčadi nije išlo, kada su se u igri Dinama nazirali problemi, rješavao ih je Dominik Livaković. Daleko najbolji golman lige, 'jedinica' hrvatske nogometne reprezentacije. Dominik Livaković je 11 puta bio kapetan momčadi, u 23 nastupa primio je samo 10 golova, a u HNL-u čak 15 puta svoju 'zaključao' svoju mrežu. Tihi lider, igrač kojeg se u svlačionici itekako sluša. Svoju klasu pokazuje i u 'post-korona' razdoblju u kojem je bez dvojbe prvo ime Dinama.</p><p><strong>5. Nikola Moro</strong><br/> Nikola Moro ove je godine napravio veliki iskorak, a Nenad Bjelica ga je s pozicije 'osmice' prebacio na 'šesticu' gdje kreira igru iz drugog plana. Istina, zbog toga mu pati i osobna statistika (u 24 nastupa zabio dva gola, bez asista), što ne čudi jer je Moro danas dalje od suparničkih vrata. Ali, Dinamu donosi stabilnost u sredini terena, mirnoću u posjedu i brzu promjenu strana... </p><h2><strong>Najveća razočaranja prvenstvene sezone</strong></h2><p><strong>1. Izet Hajrović</strong><br/> Tu jednostavno nešto ne štima. Izet Hajrović prošle je sezone dominirao desnim krilom, 'maltretirao' svoje čuvare i na europskoj sceni, a sada je iza njega jedna klasična sezona za zaborav. I budite sigurni, posljednji mjeseci u dresu Dinama. Bosanskohercegovački reprezentativac izgubio je samopouzdanje, pao u drugi plan, a ni tu se nije dobro snašao. U HNL-u je skupio samo 11 nastupa, odigrao tek 393 minute, bez ikakvog učinka. I nijednom na terenu nije bio svih 90 minuta.</p><p><strong>2. Francois Moubandje</strong><br/> Francois Moubandje trebao je biti Dinamovo 'perverzno pojačanje' za lijevi bok, no Švicarac je cijelo vrijeme bio iza Marina Leovca. Dapače, priliku je ispred njega dobivao i Mario Šitum. Iza njega je sada sezona prilagodbe na hrvatski nogomet, u nastavku sezone, pa i sljedeće godine mora biti puno bolji. Ničime nije opravdao status pojačanja, niti dokazao da zaslužuje mjesto ispred Leovca. Odigrao tek devet utakmica, odigrao 760 minuta. I nijednom nije impresionirao.</p><p><strong>3. Iyayi Atiemwen</strong><br/> Nigerijski nogometaš također za sada spada među 'prolaznike' u Dinamovoj svlačionici. Od njega se puno očekivalo, a danas je pitanje razmišljaju li o njemu još u Maksimiru. Dobro je krenuo u sezonu, dok je prva momčad 'gurala' Europu, on je 'modre' vukao u HNL-u, poslije pet utakmica na svom kontu imao tri gola. A na tome je i ostao. Njegovi ulasci s klupe niti jednom nisu razbudili momčad, Atiemwen je već na zimu morao u Lokomotivu. </p><p><strong>4. Mario Gavranović</strong><br/> I to je zanimljiva priča, Mario Gavranović neće pamtiti ovu sezonu. Prošle godine bio je važan kotačić Dinama, odlično se u vrhu napada nadopunjavao s Brunom Petkovićem, dok je ova sezona potpuno drugačija priča. Švicarac je u 19 nastupa zabio samo četiri gola, iako je u kontinuitetu imao dobru minutažu. Dva puta je zabijao za minimalne pobjede Dinama (1-0 protiv Istre i Varaždina), to je bilo sve što će se od njega pamtiti...</p><p><strong>5. Ivo Pinto </strong><br/> I Ivo Pinto je prošloga ljeta 'proglašen' velikim pojačanjem, a na koncu se vrlo brzo vratio u Portugal. Njegova druga epizoda u dresu Dinama nije donijela puno toga dobroga, Pinto se nije za minutažu uspijevao izboriti pokraj Petra Stojanovića. Nenad Bjelica mu nije vjerovao, hoće li Igor Jovićević? Portugalac se ovoga ljeta vraća s posudbe, no Dinamo na desnom beku ima veliku konkurenciju, tu su već Stojanović i Moharrami, u Maksimir stiže i Karačić.</p><p><strong>Nastupi u HNL-u</strong><br/> 26 - Kadzior<br/> 24 - Moro, Petković<br/> 23 - Gojak, Livaković, Oršić<br/> 19 - Gavranović, Ivanušec<br/> 18 - Dilaver, Leovac<br/> 17 - Majer, Perić, Theophile<br/> 14 - Ademi, Stojanović<br/> 13 - Šitum<br/> 11 - Atiemwen, Đira, Hajrović<br/> 10 - Kulenović<br/> 9 - Gvardiol, Marin, Moubandje, Olmo<br/> 8 - Moharrami<br/> 7 - Zagorac<br/> 6 - Ćuže, Pinto<br/> 5 - Lešković<br/> 1 - Baturina, Franjić, Krizmanić, Šipoš</p><p><strong>Minute u HNL-u</strong><br/> 2134 - Kadzior<br/> 2070 - Livaković<br/> 2031 - Moro<br/> 1830 - Oršić<br/> 1687 - Petković<br/> 1530 - Leovac<br/> 1511 - Theophile<br/> 1460 - Gojak<br/> 1441 - Dilaver<br/> 1436 - Perić<br/> 1111 - Stojanović<br/> 1080 - Ademi<br/> 1053 - Majer<br/> 1026 - Ivanušec<br/> 892 - Šitum<br/> 880 - Gavranović<br/> 760 - Moubandje<br/> 746 - Olmo<br/> 711 - Moharrami<br/> 650 - Zagorac<br/> 649 - Gvardiol<br/> 569 - Atiemwen<br/> 518 - Pinto<br/> 393 - Hajrović<br/> 373 - Đira<br/> 342 - Lešković<br/> 296 - Marin<br/> 270 - Kulenović<br/> 143 - Ćuže<br/> 69 - Franjić<br/> 14 - Baturina<br/> 5 - Šipoš<br/> 1 - Krizmanić</p>