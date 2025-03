Nitko kao Budimir: Ante je nepogrješiv s bijele točke u La Ligi, zabio je svih pet pokušaja!

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir ove sezone je nepogrešiv s bijele točke jer je za Osasunu realizirao svih pet jedanaesteraca u španjolskom prvenstvu, a u nedjelju će se sučeliti s Valencijom protiv koje jedine lani nije uspio iskoristiti penal.

Sredinom travnja je Budimir izborio jedanesterac u 96. minuti, čime je bio u prilici izjednačiti na 1-1, ali prilikom izvođenja udarca se zablokirao. Više nije bilo povratka natrag pa je Valencijin vratar Giorgi Mamardahsvili lako došao do lopte. Snimka tog događaja prenosila se s mobitela na mobitel, a mnogi su se pitali kako se to moglo dogoditi.

- U posljednjem trenutku, kada sam se približio lopti, vidio sam da je vratar čvrsto na mjestu. Htio sam da se pomakne u neku stranu. Tada je krenuo upravo u stranu u koju sam namjeravao pucati. Taj osjećaj me preplavio u toj minisekundi. Htio sam promijeniti stranu i uputiti udarac. Moja glava je procesuirala to, ali ne i tijelo. Na kraju se dogodilo to što se dogodilo - ispričao je 33-godišnji Budimir u dokumentarnom filmu La Lige na Netflixu.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Njegov tadašnji trener Jagoba Arrasate rekao je da se hrvatski reprezentativac više puta ispričao njemu i suigračima, ali da se nije imao zbog čega ispričavati. Arrasate, suigrači i publika nisu zamjerili svom najboljem strijelcu zbog trenutka iz 31. kola prošlog španjolskog prvenstva.

- Činilo se da se vrijeme zaustavilo. Nevjerojatna tišina zavladala je stadionom El Sadar - prisjetio se Arrasate.

- Nitko od nas nije bio u stanju ništa izustiti. Budimir je bio naš najbolji strijelac i igrao je sjajnu sezonu. Nismo mu ništa mogli zamjeriti - dodao je.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Budimir je udarac izveo nakon što je pretrpio oštar start vratara. Bol nakon izvedenog udarca bila je stoga dvostruka. Sudar s Mamardashvilijem ga je izbacio s terena na mjesec dana.

- Gledao sam loptu, kako visoko ide prema meni, kada je najednom doletio vlak - prisjetio se tog trenutka Budimir. Ispljunuo je krv kada se nakon utakmice ispričavao suigračima.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Zbog napuknutih rebara više nije mogao pomagati ekipi sve do posljednjeg kola kada je zatresao mrežu Villarreala. No, ako nešto karakterizira Budimira, koji je tijekom rata 1990-ih kao dijete izbjegao u Veliku Goricu, onda je to njegov čelični mentalitet koji mu pomaže u teškim situacijama, ocijenile su lokalne novine Diario de Navarra.

Ove sezone je u španjolskom prvenstvu izveo pet jedanaesteraca i svih pet je zabio. Svih pet je on izborio i svih pet je bilo na El Sadru u Pamploni. Golove je tako dao Las Palmasu, Barceloni, Valladolidu, Villarrealu i Real Madridu. Jedan penal zabio je i Athletic Bilbau u Kupu na stadionu San Mames.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

U La Ligi nitko nije tako nepogrešiv. Realov napadač Kylian Mbappe također je iskoristio pet jedanaesteraca, ali on ih je pucao šest a jedan nije zabio. Celtin napadač Iago Aspas, strijelac pogotka protiv Osasune u prošlom kolu, zabio je četiri gola iz penala, a jedan je promašio.

U ligama petice je Harry Kane zabio devet od devet jedanaesteraca za Bayern, a Mohamed Salah sedam od sedam za Liverpool. Justin Kluivert je ima šest od šest iskorištenih udaraca s bijele točke u Bournemouthu.Budimir je od dolaska u Osasunu u listopadu 2020. izveo jedanaest kaznenih udaraca, a jedina mrlja bio je udarac protiv Valencije.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Valencia se ove nedjelje vraća na El Sadar s 24-godišnjim gruzijskim vratarom Mamardashvilijem-