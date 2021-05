Oleksandr Šovkovski europski je rekorder po broju naslova prvaka s jednim klubom. S kijevskim Dinamom osvojio ih je 14, a odmah iza njega je Ryan Giggs, koji je s Manchester Unitedom osvojio 13 prvenstava. Arijan Ademi ih je osvojio deset, baš kao Vitor Baia s Portom.

- Da mi je to netko rekao kad sam dolazio u klub, rekao bih mu da je lud, da nije normalan. Stvarno se naježim kad se sjetim i kad mi netko kaže da sam najtrofejniji igrač Dinama, kluba u kojem su igrale najveće zvijezde. Kad pogledam zid s fotografijama koji je u hodniku kod svlačionica i vidim sve te legende, a ja sam najtrofejniji, stvarno me prođu trnci - rekao je Arijan Ademi (29).

Da, u klubu za koji su igrali Zambata, Lamza, Rora, Kranjčar, Mlinarić, Zajec, Boban, Šuker, Prosinečki, Modrić, Mandžukić, Kovačić, Vrsaljko..., Ademi je iznad svih. S Dinamom je osvojio rekordnih 18 trofeja i proći će još mnogo, mnogo vremena dok ga netko ne stigne.

U Dinamo je stigao u lipnju 2010. iz Šibenika. Govorilo se da ima nešto, da bi mogao biti otkriće, no nitko nije mogao ni zamisliti da će ostati deset godina.

- Pamtim sve detalje dolaska u Maksimir, Dinamo je najveći klub u Hrvatskoj i u njemu je uvijek sve bilo na najvišoj razini. Kad sam dolazio, jedan me navijač Dinama zaustavio na stanici i rekao mi da opravdam i pokažem zašto su me doveli. To mi je bio najveći motiv - rekao je Ari, koji ne zna kako je kad Dinamo nije prvak.

U jedinoj sezoni od 2006. u kojoj prvak nije bio Dinamo nego Rijeka, a bilo je to 2017., Ademi nije igrao. Bio je suspendiran. Bilo mu je to najteže razdoblje u karijeri i to nakon ponajveće pobjede u karijeri. Nakon pobjede protiv Arsenala 2015. godine u Ligi prvaka išao je na doping-test, a on je bio pozitivan. Prvo je dobio četverogodišnju kaznu, a nakon silnih žalbi, konačno je na proljeće 2017. godine dobio zeleno svjetlo za povratak.

- Jesam li uzeo doping? Nisam, a to sam uspio dokazati u kasnijem postupku nakon čega mi je smanjena kazna. Jednostavno, čekao se taj CAS koji mi je dozvolio da iznesem svoje dokaze, a oni su vidjeli da nisam svjesno ništa uzeo. Riječ je bila o kontaminaciji lijekova koji su bili legalni. Ne znaš kako je to ušlo u tvoje tijelo. Sumnjao sam u sve, prijatelje, bližnje... Bilo mi je jako teško u tom periodu. Sumnjao sam da mi je netko podmetnuo. Ne vjeruješ nikome, ni obitelji... No vjerovao sam da to nekako mora izaći, da se mora dokazati kako je to ušlo u moje tijelo. Bio sam ljut, bijesan, ali kasnije shvatiš da je to život i kreneš dalje. Puno mi je pomoglo jer je klub bio iza mene koji me plaćao obje godine suspenzije. Da su me ostavili samog bilo bi mi puno teže - ispričao je Ademi po povratku u momčad 2017. godine.

Bilo je to najteže razdoblje u njegovoj karijeri, ali nije bio sam. Uz njega je bio njegov Dinamo koji je vjerovao u njegovu nevinost i isplaćivao mu plaću čak kad je bio i pod suspenzijom. Te 2017. godine, kada se napokon vratio na teren, laknulo je svima. Dinamo je nazad dobio svog vođu i lidera, a Ademi je opet mogao zaigrati u najdražem dresu.

U ovih 11 godina skupio je 293 službena nastupa u svim natjecanjima i zabio 29 golova uz 24 asistencije. Nekoliko puta je igrao grupnu fazu Lige prvaka, ali najveća kruna njegove klupske karijere je četvrtfinale Europske lige protiv Villarreala.

I upravo zbog svega toga je jedan od najvećih igrača u novijoj povijesti kluba.

Ademijevi rekordi: