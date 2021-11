Zabio je pet golova, podijelio jednako toliko asistencija samo njemu svojstvenih, odradio svoj posao u obrani i zasluženo odmarao zadnjih 15-ak minuta u kojima smo slomili Slovence (34-31).

A u samoj završnici prvog poluvremena utakmice u Novigradu dogodio se trenutak za povijest. Četvrtim golom Domagoj Duvnjak postao je najbolji strijelac hrvatske reprezentacije u povijesti. Bio je to kapetanov 720. gol u najdražem dresu s kojim je prestigao Mirzu Džombu koji je dosad broj jedan bio sa 719 golova. Džomba je svoje golove zabio u 185 utakmica, Duvnjak 721 gol u 223.

Đakovčanin je za reprezentaciju debitirao još 2006. godine s 18, prvi veliki turnir odigrao iduće godine i u tih 14 godina nije propustio nijedno veliko natjecanje. Pa što god netko i dalje govorio...

Osvojio je osam medalja s Hrvatskom, uz nadu da će doći i to zlato koje jedino nema i s kojim bi zaokružio briljantnu reprezentativnu priču.

- Prvi nastup za reprezentaciju na velikom natjecanju? Naravno da se sjećam. Bilo je to SP u Njemačkoj 2007. Ušao sam u igru protiv Španjolske i zabio sam jedan gol. Igrao sam ranije europske kvalifikacije, ali prvog nastupa na SP-u ću se sjećati cijeli život.

Godine više nisu saveznik, ali 12 godina u Bundesligi mogu izdržati samo najbolji. Nedavno je potpisao novi ugovor s Kielom do 2024. godine, pa će to biti i 15, a nada je da će izdržati do 2025. kada će Hrvatska ugostiti Svjetsko prvenstvo uz Dansku i Norvešku. Eh, kad bi tu palo to zlato...