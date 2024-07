Nitko kao engleska zvijezda: Na finale Eura dolaze mu supruga i ljubavnica, zaštitari dobili upute

Kyle Walker (34) je već godinama jedan od najboljih bekova na svijetu. Iako već polako ulazi u veteranske godine, njegova forma ne pada. Nezamjenjiv je u Manchester Cityju i engleskoj reprezentaciji. Pep Guardiola ga obožava zbog njegove hitrine, liderskih sposobnosti i silne energije. A takve karakteristike navodno prikazuje i u krevetu.

Engleski nogometaš je 13 godina bio u vezi s manekenkom Annie Kilner pa ju je oženio prije nekoliko godina, ali nije tajna da nije baš vjeran supružnik. Varao je suprugu s nekoliko različitih djevojki, a prije nekoliko godina napravio je dijete ženinoj najboljoj prijateljici Lauryn Goodman.

EURO 2024 Netherlands vs England | Foto: EURO 2024 News Pool (ENP)/NEWS S

- Kada mi je rekao da je napravio dijete mojoj prijateljici, srce mi je puklo. On je takva budala što je riskirao obitelj zbog toga. Cijeli svijet mi se srušio u tome trenutku - ispričala je Walkerova supruga.

London: Poznati dolaze na premijeru Brotherhood | Foto: Ian West

Oprostila mu je prevaru i nastavili su sa zajedničkim životom, ali igrač Cityja nije se promijenio. Napravio je ljubavnici i drugo dijete, a to je bila kap koja je prelila čašu. Supruga ga je izbacila iz kuće.

Euro 2024 - Quarter Final - England v Switzerland | Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Engleska u nedjelju igra finale Europskog prvenstva protiv Španjolske. Walker će biti ključan igrač u pohodu na trofej kojeg cijela nacija čeka od 1966. godine, a engleski reprezentativac možda je i jedini koji će na tribinama imati dvostruku podršku. Od ljubavnice i supruge!

Bez obzira što je u svađi sa suprugom, Annie Kilner je sa sinovima došla podržati njihova oca. A tu će biti i Lauryn Goodman s njihovo dvoje djece. Zaštitari u VIP loži dobili su posebne upute da drže podalje jednu od druge kako ne bi došlo do incidenta. Brojne djevojke engleskih reprezentativaca podržale su Walkerovu prevarenu suprugu.

- Čuvaju joj leđa. One sve znaju Annie već dugo vremena. Drže se zajedno i žele joj pokazati da nije sama. Pickfordova supruga, Sakina djevojka i ostale cure ne mogu ni zamisliti kroz što Annie prolazi. Mora biti veoma teško, pogotovo što se sve odvija pred očima javnosti. Ona se nosi s time što je Kyle učinio, no želi to činiti privatno. Ipak, Annie je odlučila svoje osjećaje ostaviti po strani kako bi njihove zajedničke sinove odvela na utakmicu. S druge strane, prisutan je osjećaj zbunjenosti zašto bi Lauryn išla na utakmice - rekao je izvor za The Sun.

firo : 10.07.2024, Football, Soccer: UEFA EURO 2024, EM, European Championship 2024, Semifinal, 1/2 Final, M50, Match 50, NED, Netherlands - ENG, England | Foto: Jürgen Fromme/DPA

Walker se početkom godine posuo pepelom zbog onoga što je napravio.

- Grozno je to što sam učinio, preuzimam punu odgovornost. Postupao sam glupo, ne mogu ni zamisliti kroz što prolazi Annie. Pokušao sam je pitati, ali je povrijeđena. Ja sam joj ovo napravio, čovjek koji ju je trebao voljeti i paziti. Postoje dani kada samo želim ostati u krevetu i spavati