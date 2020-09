Nitko me nije zvao iz Barce, moj je san trenirati Real Madrid...'

Pochettino je, zanimljivo, jednom već odbio svoj posao iz snova. Madriđani su ga htjeli za nasljednika Zidanea 2018., no on je tada odlučio produžiti vjernost sa 'spursima'

<p><strong>Mauricio Pochettino</strong>, nekadašnji trener <strong>Tottenhama</strong>, bio je navodno na meti Barcelone kao mogući novi trener katalonskog giganta. Ipak, argentinski stručnjak tvrdi da su napisi u španjolskim medijima o tome da je on razgovarao s prvim čovjekom Barcelone potpuno neistiniti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Nitko mi nije ponudio da treniram Barcelonu i nisam imao sastanke sa predsjednikom Josepom Bartomeuom - izjavio je argentinski stručnjak.</p><p>- Istina je da sam ručao s Ramonom Planesom, ali to je zbog toga što nas veže višegodišnje prijateljstvo, još od 2009. kada je potpisao za Espanyol - rekao je. </p><p>Pochettino je na sve to dodao i da mu je san jednog dana predvoditi momčad madridskog Reala:</p><p>- Ne znam hoću li ikada trenirati Real, no to je moj san. Ako nije najbolji, onda je jedan od najboljih klubova na svijetu. Naravno, ne isključujem druge opcije, ali Real se nalazi na listi snova svih trenera - rekao je nekadašnji trener Tottenhama.</p><p>Pochettino je, zanimljivo, jednom već odbio svoj posao iz snova. Madriđani su ga htjeli za nasljednika Zidanea 2018., no on je tada odlučio produžiti vjernost sa 'spursima'. </p><p>Podsjetimo, Pochettina su vezali i za neke druge klubove. Među njima je i prvak Ligue 1, Paris Saint-Germain, a i prvak Serie A Juventus te Brozovićev Inter. No od svega toga na kraju nema ništa.</p><p>Thomas Tuchel ostaje na čelu PSG-a, Juve je doveo Pirla za trenera, a Inter će vjerojatno nastaviti s Conteom.</p><p>- Nitko od njih mi nije ponudio ništa. Imao sam poziv Benfice i Monaca. To je to. Nemam razloga lagati - potvrdio je.</p><p> </p>