NEMILOSRDNI NEWCASTLE

Nitko nije primio toliko kao oni. Srušili 24 godine star rekord LP

Piše HINA, Josip Tolić,
Foto: Scott Heppell

Newcastle razbio Qarabag s ukupnih 9-3! U Bakuu slavili 6-1, a doma oduševili navijače s 3-2. Qarabag postavio negativni rekord Lige prvaka s 30 primljenih golova

Newcastle je dva puta u ovom razigravanju nadigrao azerbajdžanski Qarabag za ukupnih 9-3. Newcastle je kompletni posao na putu prema osmini finala obavio već u prvom susretu kada je u gostima, u Bakuu, svladao Qarabag 6-1. U istom ritmu je Newcastle počeo i uzvrat te je nakon samo šest minuta igre vodio 2-0. Oduševljeni domaći navijači su gledali kako zabijaju Tonali i Joelinton u četvrtoj i šestoj minuti.

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Newcastle United v Qarabag
Foto: Scott Heppell

Smirila se potom igra sve do starta drugog poluvremena kada su počeli pljuštati pogoci na obje strane. Prvo je Duran u 51. smanjio na 1-2, dok je odmah u idućem napadu Botman zabio treći domaći pogodak za 3-1. U 57. minuti dosuđen je jedanaesterac za goste. Udarac s bijele točke nije realizirao Janković, ali je na odbijenoj lopti najbrži bio Čafargulijev koji je bio strijelac za konačnih 2-3. U osmini finala Newcastlea čekaju dvije utakmice protiv Barcelone ili Chelseaja.

Qarabag je s nova tri gola u mreži postavio novi negativni rekord Lige prvaka po primljenim golovima u jednoj sezoni elitnog natjecanja. Završio ju je s jubilarnih 30, čime je nadmašio učinak Bayer Leverkusena star 24 godine od 28 golova u mreži.

Golove pogledajte OVDJE.

