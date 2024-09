Nizozemac kritizirao Perišića: 'Zašto ste ga doveli? Nudili su ga na sve strane i nije jeftin'

Ivan Perišić se u siječnju ove godine vratio u Hajduk nakon 16 godina. Navijači su mislili da je došao završiti karijeru na mjestu gdje je sve počelo, ali ta ljubav kratko je potrajala. Hrvatski reprezentativac krajem kolovoza raskinuo je sa splitskim klubom i od tada je bio u potrazi za novim poslodavcem.

Pokretanje videa... 00:57 Veliki preokret: Ništa od Serie A, Perišić odlazi u Nizozemsku! | Video: 24sata Video

Želja mu je bila La Liga, kako bi kompletirao u životopisu nastupe u svim ligama petice, ali nije se ostvarilo. Koketirao je s Talijanima, bio jako blizu Monze, ali na kraju je karijeru odlučio nastaviti u PSV-u. Potpisao je do kraja sezone, zaradit će milijun eura, a kako je i sam priznao, nije očekivao da će na kraju završiti u nizozemskom prvaku.

Foto: PSV/YouTube

Kako god, u Eindhovenu su oduševljeni što su ga doveli, uvjereni su kako će nevjerojatnim znanjem, iskustvom i radnom etikom utjecati na mlade igrače i pokazati im kojim putem moraju ići da bi ostvarili vrhunsku karijeru. Hvale ga u klubu, navijači sipaju hvalospjeve, ali ima i onih koji smatraju da je ovo bio loš potez PSV-a, kao što je novinar Hugo Borst.

- Ivan Perišić je neshvatljiva kupovina PSV-a. On ima 35 godina, što je staro za jednog nogometaša. Imao je ozljedu križnih ligamenata i nuđen je na sve strane pa bi mi to bilo sumnjivo. Također nije jeftin - rekao je Borst u radio emisiji NOS Langs de Lijn.

Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nizozemski novinar odao je priznanje Perišiću za sve što je napravio u karijeri, ali skeptičan je glede njegovih mogućnosti u ovome trenutku.

- Odličan je nogometaš, s više od sto međunarodnih utakmica za Hrvatsku, koja je posljednjih godina imala veoma dobre rezultate, ali u PSV-u imate Lozana, Langa, Driouecha, mladog igrača iz Jong PSV-a Joela Nadala. Zašto onda dovodite Perišića? Znam ja dobro tko je on, da je svestran, ali zašto ste to učinili? On ti je od koristi samo ako je u formi i igra. Jer iskustvo nije od velike koristi ako taj igrač ne igra. I ima ogromnu plaću