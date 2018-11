Nizozemci gurnuli Nijemce u Ligu B, Slovenci sele u zadnju!

'Oranje' su preporođene!

Nizozemci su odigrali sjajnu utakmicu u Rotterdamu protiv svjetskih prvaka Francuza te su slavili golovima Liverpoolova veznjaka Georginija Wijnalduma koji je zabio u 44. minuti i Memphisa Depaya 'panenkom' iz kaznenog udarca u 95. minuti. Nizozemci su s nova tri boda ostali u igri za prvo mjesto u svojoj skupini i sada im treba samo bod protiv Njemačke u zadnjem kolu za plasman na završni turnir.

Ova tri boda Nizozemske znače da Njemačka i matematički ispada u B Ligu jer ima samo jedan osvojeni bod u tri odigrane utakmice. Nijemcima to čak i nije najgora vijest. Mogli bi se naći među dvije najlošije reprezentacije A Lige i tako izgubiti status nositelja u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020.

Foto: STRINGER

Nizozemskoj je to prva pobjeda nad Francuskom nakon 10 godina kada su 'oranje' predvodili Sneijder, Van der Vaart i Van Nistlerooy, a za Francusku su nastupala imena poput Riberya i Govoua.

SKUPINA 1

Nizozemska - Francuska 2-0 (Wijnaldum 44, Depay 90+6pen)

POREDAK: Francuska 7, Nizozemska 6, Njemačka 1

The last time Netherlands beat France was 10 years ago.



This is how they lined up 👀 pic.twitter.com/vNOlYzxLTU