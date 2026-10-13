Ajax Life piše: Hajduk opet sanja Europu, Poljud gori, a navijači vjeruju u čudo protiv slavnog Ajaxa
Nizozemci: Hajduk je nekad bio europska velesila, onda i na rubu propasti. Sad navijači žude
Hajduk je nekad bio europska velesila, ali to već godinama nije. Klub i njegovi navijači sad žude za sportskim uspjehom u Europi. U Hrvatskoj utakmicu protiv Ajaxa iščekuju s nestrpljenjem.
Tako piše navijačka stranica Ajax Life o dvoboju "kopljanika" i "bilih" ovaj četvrtak od 18.45 na Poljudu, u prvom kolu Konferencijske lige.
Portal koji donosi vijesti vezane uz slavni nizozemski klub piše kako je Hajduk usko povezan s gradom i njegovim navijačima, kako grad drži 65 posto dionica, a kako je udruga Naš Hajduk je skupljanjem članarina otkupila 30 posto, što ga čini utjecajnim tijelo i "nema mjesta politici i sumnjivim investitorima koji su klub doveli na rub propasti 2012.".
Glas navijača bio je važan kad je gradsko vijeće te godine odbilo jamčiti za zajam od četiri milijuna eura, tisuće su prosvjedovale, a nakon drugog prosvjeda tjedan dana poslije grad je ipak pristao na to i spasio klub od bankrota otplatom iznosa u ratama.
Atmosferu u Splitu opisuju kao vrlo vruću.
- Prvi cilj smo ostvarili, prolazak kvalifikacija. Sve dodatno ovdje vidimo kao bonus. Većina nas je zaboravila kako je vidjeti klub kako igra u Europi, a sadašnja forma daje nam nadu. Nikad je ne gubimo, s tribina ćemo dati sve od sebe protiv Ajaxa. Ostalo je na igračima iako bi nam svakako dobro došlo i malo sreće - rekao je Ivan (35) iz Splita za spomenuti nizozemski portal.
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