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IZ AJAXOVA KUTA

Nizozemci: Hajduk je nekad bio europska velesila, onda i na rubu propasti. Sad navijači žude

Piše Josip Tolić,
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Nizozemci: Hajduk je nekad bio europska velesila, onda i na rubu propasti. Sad navijači žude
Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Ajax Life piše: Hajduk opet sanja Europu, Poljud gori, a navijači vjeruju u čudo protiv slavnog Ajaxa

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Hajduk je nekad bio europska velesila, ali to već godinama nije. Klub i njegovi navijači sad žude za sportskim uspjehom u Europi. U Hrvatskoj utakmicu protiv Ajaxa iščekuju s nestrpljenjem.

Tako piše navijačka stranica Ajax Life o dvoboju "kopljanika" i "bilih" ovaj četvrtak od 18.45 na Poljudu, u prvom kolu Konferencijske lige.

Portal koji donosi vijesti vezane uz slavni nizozemski klub piše kako je Hajduk usko povezan s gradom i njegovim navijačima, kako grad drži 65 posto dionica, a kako je udruga Naš Hajduk je skupljanjem članarina otkupila 30 posto, što ga čini utjecajnim tijelo i "nema mjesta politici i sumnjivim investitorima koji su klub doveli na rub propasti 2012.".

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Glas navijača bio je važan kad je gradsko vijeće te godine odbilo jamčiti za zajam od četiri milijuna eura, tisuće su prosvjedovale, a nakon drugog prosvjeda tjedan dana poslije grad je ipak pristao na to i spasio klub od bankrota otplatom iznosa u ratama.

Atmosferu u Splitu opisuju kao vrlo vruću.

- Prvi cilj smo ostvarili, prolazak kvalifikacija. Sve dodatno ovdje vidimo kao bonus. Većina nas je zaboravila kako je vidjeti klub kako igra u Europi, a sadašnja forma daje nam nadu. Nikad je ne gubimo, s tribina ćemo dati sve od sebe protiv Ajaxa. Ostalo je na igračima iako bi nam svakako dobro došlo i malo sreće - rekao je Ivan (35) iz Splita za spomenuti nizozemski portal.

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