Nizozemci o Hajduku: 'Ajax stiže na neosvojivu tvrđavu Poljud'

Nakon velike pobjede nad Dinamom na potopljenom Poljudu, Hajduk se okreće europskim obavezama. U prvom kolu Konferencijske lige u Split stiže moćni nizozemski Ajax. Vrlo zahtjevna utakmica za momčad Gonzala Garcije, ali u koju će uči s velikom dozom samopouzdanja. Nizozemski mediji raspisali su se o Hajduku nakon derbija.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Dinamo 2-1

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"Za Hrvatsku je to utakmica godine, Hajduk protiv Dinama. Dok u Nizozemskoj imaju De Klassieker, ondje ga zovu Vječni derbi. U subotu se igralo i za prvo mjesto. U četvrtak će Ajax pokušati osvojiti tvrđavu zvanu Poljud. Hajduk ove sezone u svim natjecanjima još nije izgubio kod kuće", piše tamošnji portal Voetbal International.

Upravo je to velika snaga Hajduka koju su istaknuli Nizozemci. Poljud je ove sezone neosvojiv, ali sada dolaze "kopljanici" koji su najveći ispit za poljudske zidine. Nizozemci također ističu da je derbi bio poruka upozorenja Ajaxu.

"Za Ajax je ta pobjeda upozorenje uoči nadolazećeg četvrtka, 15. listopada. Hajduk ove sezone na svom stadionu još nije izgubio ni u jednom natjecanju, a može računati i na snažnu podršku s tribina Poljuda", dodaje VoetbalPrimeur.