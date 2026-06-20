Nizozemci 'petardom' protiv Švedske postavili dva rekorda

Nizozemska je došla do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu nakon što su u drugom kolu skupine F uvjerljivo slavili nad Švedskom 5-1. Dvostruki strijelci za 'oranje' bio je Brian Brobbey i Cody Gakpo te Crysencio Summerville. Jedini gol za švedsku reprezentaciju zabio je Anthony Elanga.

Foto: Annegret Hilse

'Petardom' u Houstonu Nizozemci su postavili čak dva nova rekorda Svjetskih prvenstva. Bila je ovo njihova 14. uzastopna utakmica bez poraza. Taj niz krenuo je u Brazilu 2014. kada su protiv tadašnjih svjetskih prvaka Španjolaca slavili 5-1. Od tada su ostvarili čak deset pobjeda i četiri remija, uključujući dva remija protiv Argentine u polufinalu 2014. te u četvrtfinalu 2022 kada je oba puta slavila Argentina nakon izvođenja penala.

1 - With their victory against Sweden, the Netherlands break the records for:



✅ Most consecutive FIFA World Cup matches without defeat (14)



✅ Most consecutive FIFA World Cup group stage games without defeat (18)



Best-ish. pic.twitter.com/bJOmAe3H6f — OptaJohan (@OptaJohan) June 20, 2026

Posljednji poraz na SP-u bio je prije 16 godina, u finalu 2010. protiv Španjolske koja je tada s minimalnom pobjedom (1-0) slavila nakon produžetaka. Pobjedom u Houstonu, Nizozemska je srušila rekord koji su do sada držali Brazilci predvođeni Peleom koji je imao 13 uzastopnih pobjeda. .

Osim što su postavili rekord od 14. uzastopnih pobjeda na SP-u, ovo im je bila 18. utakmica u grupnoj fazi natjecanja u kojoj nisu poraženi. Niz je započeo u trećem kolu SP-a 1994. godine pobjedom nad Marokom (2-1). Zadnji poraz na prvenstvu doživjeli su od Belgije iste godine kada su Belgijanci slavili 1-0.

Nizozemska sljedeću utakmicu igra 26. lipnja protiv Tunisa, a utakmica je na rasporedu u 1 ujutro po hrvatskom vremenu.