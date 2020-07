Nizozemski 'El Clasico' u MLS-u: Jaap Stam nadmudrio De Boera

Frank De Boer i Jaap Stam godinama su držali zadnju liniju Nizozemske, a danas su u MLS-u imali prvi trenerski obračun. Cincinnati je pobijedio Atlantu United, pobjednik je bio Jaap Stam...

<p>U američkom MLS-u u četvrtak se odigrala jedna prilično zanimljiva utakmica, Cincinnati je s 1-0 slavio kod Atlante Uniteda. Ne bi to bilo toliko zanimljivo (bez obzira što je Cincinnati lani bio najgora, a Atlanta jedna od najboljih momčadi lige) da na klupama ovih klubova ne sjede legendarni Nizozemci - <strong>Frank De Boer i Jaap Stam</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nizozemci protiv Covida</strong></p><p>Frank De Boer u svojoj je karijeri vodio <strong>Ajax, Inter i Crystal Palace</strong>, pa još prije dvije godine zasjeo na klupu Atlante, dok je Jaap Stam poslije<strong> Readinga, Zwollea i Feyenoorda</strong> u svibnju stigao u Cincinnati. Ovaj dvojac godinama je dominirao zadnjom linijom nizozemske reprezentacije, zajedno su skupila 179 nastupa (De Boer 112, Stam 67) za 'oranje'.</p><p>Dapače, iza njih je čak devet velikih natjecanja s reprezentacijom, a na tri na kojima su zajedno sudjelovali (SP 1998., Euro 2000. i Euro 2004.), Nizozemska je stizala do polufinala. Ove dvije nizozemske legende danas su se obračunale u Atlanti, a gosti su do pobjede stigli pogotkom <strong>Amaye</strong>. Atlanta je dvoboj završila s devet igrača, do kraja susreta 'pocrvenili' su Mulraney i Williams. </p><p>Obje momčadi u svojim redovima imaju nekoliko zanimljivih nogometnih imena, na golu je bivši vratar Aston Ville i Middlesbrougha <strong>Brad Guzan</strong>, dok im je glavna napadačka poluga nekadašnja 'desetka' River Platea <strong>Pity Martinez</strong>. Jaap Stam je svoj igrački kadar popunio respektabilnim Nizozemcima poput <strong>Siema de Jonga</strong> (igrao za Ajax, Newcastle, PSV...) ili <strong>Jurgena Locadije </strong>(PSV, Brighton, Hoffenheim...).</p><p>Nisu to jedine zvijezde Cincinnatija, za društvo iz Ohija još nastupaju bivši bosanskohercegovački reprezentativac Haris Medunjanin i poljski vratar Przemyslaw Tyton (branio u PSV-u, Stuttgartu, Deportivu...). No, MLS ima i prilično 'jaka trenerska' imena, uz Stama i De Boera, tamo su još <strong>Thierry Henry</strong> (Montreal Impact), <strong>Matias Almeyda</strong> (San Jose Earthquakes), <strong>Guillermo Barros Schelotto</strong> (Los Angeles Galaxy)...</p>